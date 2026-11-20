Lanús Gobierno llevará adelante nuevas Jornadas de Autocuidado bajo el lema “Lanús se prepara para afrontar riesgos climatológicos”, con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos a las y los vecinos para prevenir situaciones de riesgo y actuar ante posibles emergencias.

Las capacitaciones comenzarán el martes 24 de noviembre a las 10 en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Ramón Carrillo (Marco Avellaneda N° 4860, Lanús Oeste) y continuarán ese mismo día, a las 19, en el Club Columbia (Roma N° 3730, Monte Chingolo).

Por su parte, el miércoles 25 se realizarán tres encuentros: a las 10 en el NIDO Monte Chingolo (Pitágoras N° 4500); y a las 19, tanto en la Iglesia Vida (Marco Avellaneda N° 3085, Remedios de Escalada) como en el Club Social y Deportivo 20 de Junio (Cnel. Maure N° 3265, Lanús Este).

El jueves 26, las jornadas tendrán lugar a las 18 en la Iglesia de Dios Nueva Vida (José María Moreno N° 3737, Lanús Oeste) y a las 19 en el Club San Martín de Caraza (José León Suárez N° 4243, Lanús Oeste).

Finalmente, el viernes 27 se desarrollarán a las 17:30 en el CAPS Villa Esperanza (Hernandarias y Gdor. Ugarte, Remedios de Escalada) y a las 19 en el Gimnasio Bunker (Eva Perón N° 2569, Lanús Este).

Durante los encuentros, los ciudadanos y las ciudadanas recibirán información sobre el fenómeno climatológico El Niño y sus consecuencias; habrá un taller de primeros auxilios y manejo de heridas; las y los asistentes también aprenderán a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y a utilizar correctamente el Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Al finalizar la actividad, se le entregará un certificado a cada uno de las y los participantes. Cabe recordar que la misma no requiere inscripción previa y se suspenderán en caso de lluvia.