El intendente de Berazategui, Carlos Balor, participó de la presentación del proyecto del Complejo Recreativo del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui (STMB), que se llamará "Compañero Intendente Municipal Dr. Juan José Mussi". Estará en la intersección de las calles 512 y 638.

La actividad fue encabezada por el secretario general del STMB, Gabriel Carril Campusano, y participaron los diputados bonaerenses Fabián Luayza y Viviana Romano; integrantes del Gabinete municipal; concejales; representantes de gremios e integrantes de la CGT Regional.

Allí, Carlos Balor destacó: "Los concejales de Berazategui votaron unánimemente la cesión de tierras para esta iniciativa y se los agradezco; esto es para los trabajadores municipales. Este era el proyecto del Sindicato. El Dr. Mussi se comprometió a ayudarlos para que pueda ser disfrutado por la familia municipal. Sigamos trabajando juntos. Siempre pido seriedad en el trabajo, respeto hacia los vecinos: a ellos nos debemos para brindarles todos los servicios. No aflojemos, démosle para adelante por un Berazategui mejor".

Asimismo, Gabriel Campusano expresó: "Agradezco infinitamente al Dr. Juan José Mussi, a quien le planteamos la necesidad de contar con un espacio para construir nuestro predio, un sueño que anhelábamos desde hace muchísimos años. En 2024 nos sorprendió con la sesión definitiva de estas tierras. Agradezco a los concejales de todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante por votar ese proyecto. Esto va a ser siempre de los trabajadores municipales de Berazategui. Agradezco a todas las Secretarías y al intendente Carlos Balor. Este lugar va a llevar el nombre del querido Dr. Juan José Mussi. Estoy muy emocionado y orgulloso".

Durante el encuentro, el Intendente recorrió una exhibición de imágenes y detalles del proyecto que se prevé desarrollar en el predio. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta el monolito para realizar el descubrimiento de una placa y la colocación de la piedra fundacional, como parte de la presentación oficial de este espacio que estará destinado a actividades recreativas y deportivas para los trabajadores municipales.