Tenían base en Florencio Varela, operaban en 8 distritos y facturaban millones al Estado con prestaciones que nunca hacían. 38 allanamientos, 9 detenidos y 20 aprehendidos. Les daban instrucciones por teléfono para coser heridas sin anestesia.

La estafa era perfecta y macabra a la vez. Una pareja -él peruano, ella argentina- con base en Florencio Varela montó una empresa de ambulancias privadas, consiguió que PAMI, IOMA y OSUTHGRA le tercerizaran traslados y emergencias, y puso en la calle 7 ambulancias ploteadas como del SAME y de empresas de emergencias, sin equipamiento de reanimación y con falsos médicos a bordo.

El engaño cayó este miércoles tras un megaoperativo de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado* con 38 allanamientos simultáneos en Florencio Varela, Avellaneda, La Plata, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y CABA. La causa la lleva la UFIyJ N°1 de Darío Provisionato y el Juez de Garantías *Marcelo Villagra, Juzgado N°8 de Varela.

Así operaban

La investigación duró más de 5 años e incluyó 30.000 horas de escuchas de 13 líneas telefónicas.

- Choferes disfrazados de médicos: Cubrían guardias de 12 y 24 horas con ambos médicos, instrumental quirúrgico, pero sin título ni habilitación.

- Médicos reales que alquilaban la matrícula:* Profesionales matriculados prestaban nombre, número de matrícula y sellos a cambio de plata. Esos sellos se usaban para firmar historias clínicas falsas y recetarios de PAMI.

- Instrucciones por teléfono para suturar:* Es el dato más grave. En las escuchas quedó registrado cómo los coordinadores guiaban a los falsos enfermeros para *coser heridas abiertas, diciéndoles cómo meter la aguja y hacer nudos, sin asepsia ni anestesia, para no perder la cápita.

- Facturación trucha: Cobraban al Estado por servicios de alta complejidad que nunca prestaron. Después, con estudios contables y sociedades pantalla, lavaban la plata con contratos simulados y balances truchos. También falsificaban habilitaciones.

El operativo secuestró:

- 7 ambulancias truchas

- $5.780.200 y U$S 19.368 en efectivo

- 57 celulares, 5 notebooks

- 22 sellos médicos, 65 sellos de instituciones*

- 19 estetoscopios, instrumental quirúrgico, medicamentos

- Ropa del SAME trucha, recetarios de PAMI, planillas de Swiss Medical, documentación de la firma Serca Omni Salud S.A.

- Puertas de un auto con pedido de robo en Lomas de Zamora

En total 9 detenidos -la cúpula de la organización- y 20 aprehendidos.

La causa está caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, estafa al Estado y falsificación de documentos.

PAMI e IOMA pagaban por salvar vidas. Esta banda ponía en riesgo cada vida que subía a esas ambulancias.