A través de sus redes sociales, el legislador bonaerense de Avellaneda dio a conocer los detalles del proyecto de ordenanza presentado en el HCD por los concejales Melina Espósito y Santiago Pirolo, orientado a brindar un alivio fiscal concreto y frenar el impacto de la crisis en los comercios locales.

Con el propósito de mitigar el impacto de la crisis económica en el tejido comercial de la ciudad, el senador bonaerense Emmanuel Santalla dio a conocer a través de sus redes sociales los alcances del proyecto de ordenanza “Emergencia Económica del Pequeño y Mediano Comercio de Avellaneda”, impulsado tras una serie de reuniones y recorridas junto a comerciantes de distintos barrios del distrito.

La iniciativa, surgida del diálogo directo con los dueños de pequeños y medianos comercios de la ciudad, fue formalmente ingresada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Avellaneda por los concejales Melina Espósito y Santiago Pírolo, quienes impulsan su pronto debate y aprobación en el cuerpo deliberativo.

En sus canales oficiales, el senador de Avellaneda fundamentó la necesidad de la medida compartiendo una vivencia personal que vincula su historia familiar con la situación actual que enfrentan las familias comerciantes:

“Desde hace meses venimos recorriendo los comercios de Avellaneda. Soy hijo de comerciantes, a fines de los 90 vi fundirse a mis viejos por políticas nacionales muy parecidas a las que hoy lleva adelante Milei. Conozco la angustia que vive una familia cuando eso pasa, por eso, a partir de escucharlos a cada uno de los comerciantes de nuestra ciudad hicimos un proyecto de ordenanza que representa una ayuda por parte del municipio en un momento de crisis tan profunda”, manifestó Santalla en sus plataformas digitales.

En ese sentido, el legislador remarcó la urgencia de redefinir las prioridades de asistencia hacia el sector productivo y comercial del municipio: “Tenemos claro que sin un proyecto de país que apueste al trabajo y al consumo interno no se podrá salir adelante, pero necesitamos apostar a cuidar a nuestra gran familia de comerciantes a quienes siempre se los ha tenido en cuenta para recaudar pero pocas veces para proteger e impulsar”, remarcó.

Medidas fiscales y administrativas que propone la iniciativa

El proyecto de ordenanza ingresado por los concejales Melina Espósito y Santiago Pírolo busca otorgar liquidez, frenar la acumulación de deudas y reducir los costos fijos operativos de los comercios en la ciudad.

Entre sus disposiciones centrales, establece:

Congelamiento impositivo: Suspensión total de aumentos en las tasas municipales durante todo el período que se mantenga vigente la emergencia.

Exención de tasas publicitarias: Eximición del 100% en el pago de derechos de publicidad y propaganda comercial mientras dure la medida.

Bonificación en uso de espacio público: Una reducción del 20% en los derechos municipales por ocupación del espacio público (mesas, sillas, decks u otras instalaciones).

Plan de regularización de deudas: Otorgamiento de planes de pago de hasta 24 cuotas sin interés para la cancelación de deudas acumuladas.

De esta manera, la iniciativa busca constituirse en una herramienta legislativa indispensable para proteger las fuentes de trabajo locales y brindar una contención económica concreta a los comerciantes de Avellaneda frente a la coyuntura actual.