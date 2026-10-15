Un informe del CEPA revela el brutal ajuste sobre la universidad pública. Los docentes perdieron 24,2% del salario y la Ley de Financiamiento sigue sin aplicarse. Hoy todo el país marcha. Mientras miles de estudiantes, docentes y no docentes se movilizan hoy en todo el país, un informe lapidario del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirma por qué: el proyecto de Presupuesto 2027 de Javier Milei consolida el desfinanciamiento histórico de las universidades nacionales.

El dato central es alarmante: el presupuesto universitario de 2027 será 21,1% inferior, en términos reales, al de 2023. No es un recorte. Es un desguace.

Los números del ajuste

El informe del CEPA, que hoy circula en cada asamblea universitaria, detalla:

🔹 21,1% MENOS: Es la caída real del presupuesto 2027 respecto a 2023. Un ajuste que no se veía en décadas.

🔹 28% DE DIFERENCIA: Si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario -votada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada judicialmente- las universidades tendrían 28% más de recursos que lo que propone el Gobierno. La ley existe, tiene fallo judicial que ordena cumplirla, y el Gobierno la sigue cajoneando.

🔹 24,2% DE PÉRDIDA SALARIAL: Es lo que perdieron docentes y no docentes universitarios desde noviembre de 2023 a septiembre de 2026. Trabajar en la universidad hoy es ganar un cuarto menos.

🔹 SALARIOS BAJO LA POBREZA: La mayoría de las categorías docentes y no docentes tienen salarios básicos brutos por debajo de la Canasta Básica Total para una familia de cuatro. Profesores universitarios pobres.

🔹 43,3% DE CAÍDA HISTÓRICA: Un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva, sin antigüedad, cobra hoy 43,3% menos en términos reales que en noviembre de 2015.

La marcha de hoy

Por eso hoy no es una marcha más. Es la respuesta a un modelo que decidió que la universidad pública sobra. Mientras el presupuesto 2027 proyecta menos aulas, menos investigación, menos becas y menos ciencia, las calles dicen lo contrario. El informe del CEPA concluye lo que se grita hoy en Plaza de Mayo y en cada plaza del país: el Presupuesto 2027 no solo no recupera lo perdido, lo consolida.

Fuente: Informe CEPA / Agencia El Vigía