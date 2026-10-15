Con un auditorio colmado y la presencia de referentes sociales, eclesiales y académicos, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y la Diócesis de Quilmes lanzaron oficialmente la Cátedra Libre Papa Francisco. La conferencia inaugural se realizó este 14 de octubre a las 17 hs en el Auditorio del 1º piso del Edificio Papa Francisco, bajo el lema "Fraternidad y justicia social como alternativa a la cultura del descarte", uno de los legados centrales del pontífice argentino.

La jornada contó con la disertación de Gustavo Carrara, Arzobispo de La Plata; Arnaldo Medina, Rector de la UNAJ; Carlos Tissera, Obispo de Quilmes; y Agustina Rodríguez Saa, Presidenta de la RUC y rectora de la UNLC. Moderó Juan Pastor González, Director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UNAJ. El encuentro fue transmitido en vivo por UNAJ TV.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación del cuadro del Papa Francisco, que a partir de ahora acompañará el espacio de la Cátedra.

En representación del territorio, participaron referentes del Movimiento Evita de la región, entre ellos Fabio González, Antonio Suárez, Nicolás Centurión y Matías Aguirre, quien destacó la importancia de llevar el pensamiento de Francisco a las aulas y a los barrios.

"Francisco nos enseñó que nadie se salva solo. Esta Cátedra es una herramienta para discutir fraternidad, trabajo y justicia social en la universidad del pueblo", señaló Fabio González.

La Cátedra Libre buscará ser un espacio permanente de formación, debate y acción, articulando la universidad con las organizaciones sociales y la Iglesia, con la encíclica Fratelli Tutti como eje.