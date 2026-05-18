Desde la medianoche de este lunes, los pasajes de tren sufrieron un incremento del 18%, mientras que los colectivos de jurisdicción nacional subieron un 2%. El Gobierno ya confirmó que habrá más subas escalonadas hasta septiembre.

Viajar en transporte público por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es, desde hoy, un golpe más al bolsillo. A partir de la medianoche comenzó a regir el nuevo esquema tarifario dispuesto por la Secretaría de Transporte de la Nación, que aplica un fuerte ajuste del 18% en los servicios ferroviarios y un incremento inicial del 2% en las líneas de colectivos.

Según justificó el Ejecutivo nacional a través de un comunicado, la medida responde a las subas registradas en los costos operativos del sector, detallando incrementos en el precio del gasoil, los seguros de responsabilidad civil del parque móvil, el material rodante y los repuestos indispensables para el mantenimiento preventivo de las unidades. Ante este escenario, argumentaron la necesidad de "trasladar una parte de los costos de explotación a los cuadros tarifarios" para garantizar la continuidad del servicio.

Los trenes, el sector más afectado

El incremento del 18% impacta de lleno en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y el Tren de la Costa. Para los usuarios que cuentan con la tarjeta SUBE debidamente registrada, el esquema de pasajes quedó conformado de la siguiente manera:

* Primera sección (mínimo): Pasa de $280 a $330.

* Segunda sección: Se eleva a $429.

* Tercera sección: Alcanza los $528.

El impacto es considerablemente mayor para aquellos pasajeros que decidan abonar sus viajes en efectivo, quienes deberán pagar una tarifa plana de $1.100.

Calendario de aumentos para el sistema ferroviario

Desde el Ministerio de Transporte advirtieron que este no será el último ajuste del año. Las autoridades ya definieron un cronograma de subas escalonadas para los próximos meses:

* Junio: +15%

* Julio: +13%

* Agosto: +12%

* Septiembre: +10%

Colectivos: Subas consecutivas

Por el lado de los colectivos, el aumento vigente desde hoy es del 2%, pero afecta exclusivamente a las líneas de jurisdicción nacional. Cabe recordar que las trazas que dependen directamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia ya habían aplicado sus propios ajustes en semanas anteriores.

El nuevo cuadro para los tramos de hasta 3 kilómetros (boleto mínimo) quedó determinado según el estado de la tarjeta del usuario:

* Con tarjeta SUBE registrada: El valor pasó de $700 a $714.

* Sin tarjeta SUBE registrada: La tarifa mínima escaló a $1.428.

Al igual que con los trenes, el esquema de los colectivos nacionales ya prevé una hoja de ruta con dos nuevas actualizaciones del 2% fijadas para el 15 de junio y el 15 de julio. De completarse esta previsión oficial, el boleto mínimo perforará el techo de los 740 pesos a mediados del próximo mes, ubicándose en $742,81.