El evento reunió a autoridades, comunidad científica y referentes territoriales para presentar el documento técnico 2020-2026, experiencias de monitoreo local, iniciativas ciudadanas y articulaciones internacionales.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, llevó adelante la jornada "Gestión Integral de Cianobacterias: Bases para una política pública desde la experiencia de la Provincia de Buenos Aires".

Durante el encuentro, desarrollado en modalidad híbrida, se presentó formalmente un informe técnico central que sintetiza seis años ininterrumpidos de trabajo interinstitucional y territorial frente a floraciones algales.

Al respecto el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, expresó: “es un programa que va ha ido creciendo día a día, año a año, y en el que cada verano se incrementan las visitas del cianosemáforo, lo que significa que se va tomando cada vez más conciencia de un trabajo que es en conjunto entre la provincia, los municipios y la población” y agregó que “vamos a seguir trabajando en el territorio con la seriedad técnica y con la certeza de cuidar los cuerpos de agua y la salud de los habitantes”.

Por su parte el presidente de la Autoridad del Agua (ADA), Damián Costamagna, “Cabe recordar que es un programa que inició en 2020 y que ha ido actualizándose con mejoras desde entonces: sumamos 50 municipios a la red, fijamos más de 90 puntos de control, capacitamos a más de 1300 personas y el cianosemáforo ya superó el millón de visitas”.

Articulación territorial, ciencia y educación ambiental



Los alcances y la metodología del Programa, sustentados en la consolidación del Sistema de Alerta Temprana y el monitoreo multiescala, fueron expuestos por la directora de Monitoreo Hídrico, Paula Ramirez, y el asesor técnico-científico Facundo Bordet. Asimismo, se proyectaron testimonios de los equipos técnicos municipales que realizan el seguimiento visual diario en los cuerpos de agua bonaerenses.

Entre las experiencias destacadas, el subsecretario de Ambiente de Chascomús, Ricardo Miccino, y el investigador del CONICET-INTECH-UNSAM, Fernando Unrein, expusieron el modelo de la Mesa de Trabajo Chascomús, un esquema de cooperación público-científica que también comenzó a replicarse en Mar Chiquita junto al INBIOTEC.

A su vez, la jornada puso en valor la educación ambiental de las infancias mediante la presentación del proyecto escolar “Guardianes del Lago del Monte”, desarrollado por alumnas y alumnos de 5° año de la Escuela Primaria N° 1 de Guaminí junto a la docente Karen Schmidt, iniciativa declarada de interés legislativo municipal.

Ciencia ciudadana y perspectivas globales



En el segundo tramo del evento se expusieron herramientas de vanguardia para la gestión del agua:

• Ciencia ciudadana: El investigador del CONICET e ILPLA (UNLP), Joaquín Cochero, presentó la aplicación comunitaria y abierta CianoAlertAR, orientada a la coproducción de información ambiental junto a la comunidad.

• Perspectiva internacional: Investigadores y gestores expusieron casos de mitigación de nutrientes y eutrofización: Maíra Miucci (Universidad de Wageningen, Países Bajos) compartió el trabajo de la Comunidad uPcycle, y Pablo Etcharren (SEREMI del Medio Ambiente de La Araucanía, Chile) detalló la experiencia del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica.

Como cierre de la jornada, las autoridades celebraron el acto formal de renovación de representantes de la Mesa de Consultas del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, reforzando el compromiso colectivo hacia un modelo de gestión hídrica ambiental sostenible, participativo y basado en evidencia científica.