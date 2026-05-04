La agrupación Encuentro por la Abogacía, encabezada por Diego Raidán, competirá este martes 5 de mayo con una plataforma que reclama un Colegio "más abierto y cercano a la matrícula"

El Colegio de la Abogacía de Avellaneda-Lanús (CAAL) elegirá este martes 5 de mayo a su nueva conducción. Entre las listas que se presentan, Encuentro por la Abogacía busca disputar la presidencia con la Lista 14 "Beige y Blanca", que lleva al Dr. Diego Raidán como candidato a presidente.

La nómina se completa con el Dr. Gustavo Cousirat como primer consejero y la Dra. Silvina Carreira como segunda consejera.

En un comunicado dirigido a los matriculados, la agrupación sostuvo que "este es un momento importante para abrir una nueva etapa en el Colegio". El texto plantea que "muchos abogados y abogadas sentimos desde hace tiempo que el Colegio se fue alejando de sus prioridades fundamentales: acompañar el ejercicio profesional, escuchar a quienes sostienen diariamente la actividad y construir una vida colegial activa, abierta e integradora".

La propuesta

La Lista 14 propone "un Colegio presente, con puertas abiertas, donde todas las voces puedan ser escuchadas y donde la conducción vuelva a estar vinculada a la realidad cotidiana de quienes ejercen la profesión".

Según detallaron, el espacio está integrado por "colegas de distintos fueros, trayectorias y miradas, unidos por una convicción común: poner a la abogacía como prioridad".

El eje de campaña apunta especialmente a los profesionales que ejercen de manera independiente. "Creemos que es posible construir un Colegio más abierto, más plural y más comprometido con los intereses de abogados y abogadas, especialmente de quienes necesitan una institución cercana", señalaron.

El cierre de campaña

La agrupación convocó a los matriculados a "acompañar con el voto y luego con la participación". El mensaje finaliza con una pregunta directa: "Hay dos formas de entender el Colegio. Nosotros creemos en una institución más abierta y construida entre colegas. ¿Vos de qué lado estás?".

Datos de la elección

Los comicios se realizarán el martes 5 de mayo de 2026, de 8 a 20 horas, en la sede del CAAL ubicada en Carlos Tejedor 203, Lanús Oeste.

El Colegio de la Abogacía de Avellaneda-Lanús nuclea a los profesionales matriculados de ambos partidos y tiene entre sus funciones el control de la matrícula, la defensa de las incumbencias y la capacitación.