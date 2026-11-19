En el marco de la Operación Protección de Infancias VIII, se concretaron 16 allanamientos: cinco en Berazategui, cinco en Florencio Varela, cinco en Quilmes y uno en Gorina, este último en una unidad penitenciaria.

La investigación fue dirigida por el fiscal Daniel Ichazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 descentralizada de Berazategui, del Departamento Judicial de Quilmes. Las medidas fueron autorizadas por distintos juzgados de Garantías, en causas vinculadas con la presunta producción, comercialización y tenencia de material de abuso sexual infantil.

Participaron la División Cibercrimen de Berazategui y el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas de Quilmes, junto con gabinetes tácticos operativos de distintas comisarías y otras dependencias policiales de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Sur I.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos tres hombres: dos de 36 y 56 años en las actuaciones desarrolladas por Cibercrimen Berazategui y un tercero en las de Quilmes. Asimismo, otras siete personas fueron notificadas de la formación de la causa.

En los procedimientos correspondientes a Berazategui, Florencio Varela y Gorina se secuestraron once teléfonos celulares, chips de telefonía, cinco dispositivos de almacenamiento y una computadora de escritorio, además de otros elementos de interés.

En los allanamientos de Quilmes se secuestraron teléfonos celulares y un disco rígido. La inspección de los dispositivos arrojó resultados positivos respecto de cuentas vinculadas con la investigación.

El operativo también permitió la identificación de tres menores de edad que eran víctimas de abuso sexual infantil en línea, cuyas identidades se mantienen bajo resguardo.

Personal de la Unidad Forense de Investigación Digital intervino en la inspección de los equipos. Las actuaciones continúan bajo la dirección de la fiscalía, con el análisis de los elementos secuestrados para determinar las responsabilidades correspondientes.