El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se reunió con más de 20 empresas metalúrgicas y de servicios industriales para poner en marcha el nuevo Clúster Energético y Minero de Lomas de Zamora, una instancia de trabajo asociativo impulsada en conjunto con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Instituto Comunidad, con el respaldo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que apunta a ampliar sus capacidades y facilitar el acceso a nuevos mercados.

“Un objetivo central del Gobierno de la Comunidad es que a las empresas de Lomas les vaya mejor, porque de esa manera van a poder contratar más trabajadores y generar inversión genuina en nuestros barrios”, subrayó Otermín.

Asimismo, para el Intendente, “atravesamos un tiempo de muchísimas dificultades con variables que dependen del contexto nacional, pero precisamente por eso nos ponemos en acción para contribuir a la construcción de un futuro donde la innovación, la producción y el empleo sean las bases de la vida en comunidad”.

“Este nuevo Clúster Energético y Minero busca hacer un aporte concreto a que las empresas del sector puedan insertarse en el mundo de manera sustentable”, concluyó.