En el marco de una recorrida territorial, Emmanuel Santalla mantuvo un encuentro con familias históricas de la Costa de Villa Domínico.

Durante la reunión, diversas familias aseguraron estar sufriendo intentos de desalojo mediante amenazas para que abandonen sus casas e irse del lugar, con el objetivo de hacer negocios en el predio.

En ese sentido, Santalla rechazó cualquier intento de estigmatización hacia los habitantes de la zona: "Hace más de cuatro o cinco generaciones que nuestros vecinos viven en la Costa de Villa Domínico y hoy, que por fin llegan las obras, se sienten excluidos del desarrollo de la ciudad". Asimismo, remarcó la importancia de la organización comunitaria: "Lo principal es que se organicen ustedes y nosotros podemos empujar eso y acompañarlo".

Los vecinos explicaron que, si bien valoran los trabajos en el Parque del Río como un espacio para mirar al río desde la ciudad, la realidad cotidiana en sus hogares sigue marcada por el abandono: carecen de red de agua potable y deben caminar 40 cuadras todos los días para ir a buscar agua.

Por otro lado, los vecinos recordaron que antes tenían su negocio en el lugar —elaborando comidas y mermeladas caseras a las que la gente se acercaba a comprar— y denunciaron que actualmente no se les permite vender sus productos.

"Yo creo que lo importante es que esto lo hagan bien y me parece que, tremendo proyecto, que es positivo para la ciudad, tiene que ser incluyendo a la familia. Tiene que ser incluso una salida económica y laboral para las familias que viven acá, tener miles de personas todos los fines de semana acá. Avellaneda es de todos y debe ser para todos", concluyó Santalla.