La diputada provincial, Mayra Mendoza, junto a funcionarios municipales, estuvo en la Escuela de Educación Secundaria Nº 6 de Bernal, en ocasión del 50º aniversario de esta emblemática institución de la zona.

"Feliz aniversario a esta hermosísima escuela. Y lo que hace más linda es su comunidad, el cariño con el que nos recibieron y con el que tratan todos los días a sus estudiantes. Realmente se destacan por esto, por el amor, la solidaridad, la empatía y por el trabajo permanente por la memoria de nuestro país y en el contexto en el que comenzó esta escuela y luego se desarrolló", señaló Mayra, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez y funcionarios del área.

Y subrayó: "Una vez más felicitar a todas las familias que hoy están presentes, que acompañan la trayectoria educativa de sus hijos. No saben lo importante que es para nuestros pibes y pibas sentirse acompañados. Como legisladora, soy presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y estoy haciendo unas recorridas por toda la provincia. Estuvimos en Pergamino, en Magdalena, en Brandsen, en La Plata, en Tres de Febrero, y obviamente acá en Quilmes, escuchando principalmente a nuestros estudiantes, a los pibes y a las pibas, y algunos de ellos plantean, con lágrimas en los ojos, que no ven mucho a sus padres y sus madres, porque salen de un laburo y se van otro. Entonces, me alegra el hecho de ver familias compartiendo este aniversario".

"Y para los estudiantes, que podamos volver a vivir, y sin duda así va a ser, programas de inclusión como fue Conectar Igualdad y que todos los chicos de escuelas secundarias vuelvan a tener una netbook para estudiar, para investigar. Hoy pensar esas políticas públicas parece imposible porque estamos pidiendo que se cumpla con la ley de financiamiento a las universidades públicas y no se hace. Pero no tenemos que dejar de recordar que hace 10 años hubo en la Argentina un gobierno que permitió que los estudiantes de todas las escuelas secundarias públicas del país reciban y puedan estudiar en igualdad de condiciones y no teniendo que ver quién tiene datos quién no", sostuvo.

"Tenemos que volver a estas políticas públicas inclusivas, que se daban en un contexto de país de desarrollo, donde con un trabajo y un salario alcanzaba para poder vivir. Hoy lamentablemente, es otro el contexto. Pero yo les quiero pedir que no bajemos los brazos, que tengamos la autoestima bien alta, que sigamos resistiendo a este momento de tristeza, de violencia, de crueldad y que respondamos siempre con organización, con organización de la comunidad, con solidaridad, con amor, con empatía y con mucha fuerza porque vamos a salir adelante. Les digo desde esta escuela secundaria, desde este rincón de Quilmes, que tengo mucha fe en el pueblo argentino y todos nosotros somos el pueblo argentino. Así que fuerza que vamos a salir adelante", finalizó.

La EES Nº 6 actualmente cuenta con una matrícula de 774 estudiantes y tiene orientaciones en Economía y Gestión, y en Ciencias Naturales. Allí se llevaron adelante diferentes obras respondiendo a una necesidad de la comunidad educativa y se enmarcan dentro de la planificación del Municipio de Quilmes para refaccionar las escuelas del distrito, mejorando las condiciones edilicias tanto para alumnos como para docentes. Allí se ejecutó la renovación del edificio que comparten con la Escuela Primaria Nº 48, y las tareas incluyeron la pintura del exterior, patios internos y pasillos; la reubicación de cisternas; la puesta en valor del SUM; tareas de impermeabilización de distintas áreas y la generación de un nuevo espacio para un aula.

Asimismo, el establecimiento formó parte de del programa Quilmes Coopera, donde recibió subsidios en el 2025 para un Aula Tecnológica en el primer piso (con proyector, TV LED, cascos de realidad virtual, paneles acústicos, equipos de sonido, computadora e instrumentos musicales, entre otros elementos) y en 2026, para un Laboratorio Tecnológico para proyectos de sublimación y perfumes, donde se adquirieron máquina de coser y elementos para sublimar, como remeras y tazas. Gracias a este programa, se generaron espacios multifuncionales que fomentan la creatividad y el intercambio entre los estudiantes con herramientas para desarrollar habilidades de comprensión, investigación y atención.

En la misma línea, el establecimiento también participó del Fondo de Juventud y Acción Climática, un programa que fomenta el rol activo de los jóvenes como agentes de cambio dentro de sus propias comunidades. La EES Nº 6 fue uno de los 13 proyectos elegidos con su proyecto de Eco Huertas, que busca producir alimentos sustentables, reducir residuos y generar conciencia ambiental.