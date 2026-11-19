La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, junto con Jorge Ferraresi, recibió al gobernador Axel Kicillof, y a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, para encabezar la entrega de 55 viviendas distribuidas en cuatro proyectos habitacionales de la ciudad.

Se trata de 14 viviendas en Maciel del programa Bonaerense II, ubicadas en Pasaje 5 y Pasaje 6, de Dock Sud; 7 viviendas en Maciel con recursos propios del Municipio, en calle Ceibo y Jorge "Rambo" Rodríguez. También, viviendas que forman parte del programa "Completar", una iniciativa impulsada por la gestión de Axel Kicillof para finalizar desarrollos habitacionales situados en el territorio bonaerense que quedaron inconclusos tras la suspensión del financiamiento por parte del Gobierno nacional. En este caso, 18 viviendas en Maciel III, en Pasaje 10 de diciembre, entre Estrella Sánchez y Candombero; y 16 viviendas en Tranquila, en Manuel Estévez y Estanislao del Campo.

Estas viviendas forman parte de un proceso de urbanización integral con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales, fortalecer el tejido urbano y generar nuevos espacios y servicios para la comunidad.

Las y los funcionarios recorrieron las viviendas junto a las familias, les entregaron las llaves de sus flamantes hogares y luego, tomaron la palabra.

"Con el gobierno provincial compartimos estrategia de trabajo porque entendemos las necesidades del pueblo: una de ellas es el derecho a la vivienda, a un hábitat amable y digno", comenzó diciendo la intendenta Sierra y aseguró que "eso desarrollamos en Avellaneda desde toda la vida".

En ese sentido, rememoró: "Me sumé en 1993 al equipo de Jorge Ferraresi, como secretario de Obras Públicas del Municipio y nos pusimos a trabajar en ver cómo construir las viviendas que Avellaneda necesitaba. Entonces, empezó a planificar". Asimismo, reiteró que, para la gestión, "la vivienda es un derecho", y destacó la relación de confianza con la comunidad.

"Nosotros no sólo hacemos casas pensamos en la ciudad: por eso veo el futuro Polideportivo, la futura escuela, el Centro Cultural Kirchner", expresó Sierra y subrayó: "Hoy no se trata solo de 55 familias, sino de todas las demás de Tranquila y Maciel". "A los que reciben hoy: no se bajen del barco, nos queda mucho para trabajar, hay muchas familias que aún sueñan con su vivienda para eso debemos tener gobierno que nos quiera", convocó.

Por su parte, el gobernador Kicillof destacó el proceso de urbanización: "Urbanizar no es reemplazar casas precarias por casas dignas, es mucho más: es hacer cloacas, veredas, traer la luz, el gas". "Se construye la vivienda, después el jardín, la escuela primaria y la secundaria. Eso es construir la dignidad, la vida cotidiana, la seguridad. Es darles una alternativa de futuro a pibes y pibas", agregó el mandatario bonaerense.

Seguidamente comparó el gobierno nacional de Milei que "nos hace creer que cada uno está por la suya, que es todos contra todos", con lo que pasa en Avellaneda, donde destacó el trabajo de la comunidad.

"Estas viviendas que finalizó el gobierno provincial correspondían a Nación, con fondos nacionales que están dentro de las obras que paró Milei", confirmó el Gobernador. También, alertó sobre el problema de paralizar la obra pública, con el consecuente daño: "Todos los días se suceden cierres de empresas, despidos, cada día es peor". "Milei se burla de todos los que pasan penurias y dificultades", dijo Kicillof y finalizó: "En Argentina hay otro camino: de trabajo, producción, de soberanía, de vivienda y dignidad".