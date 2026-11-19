Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa. Esta madrugada falleció uno de nuestros compañeros que estaba herido luego del accidente ocurrido el viernes pasado en Remedios de Escalada. Tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él.

Desde el primer momento estamos acompañando a su familia, así como también a las familias de los otros heridos, a sus compañeros y amigos, que atraviesan horas de enorme dolor.

Respecto de la otra persona fallecida en la explosión, hasta el momento no se encuentra identificada científicamente, por lo que pedimos respeto por sus familiares que aún aguardan una respuesta.

La empresa brindó en todos estos días apoyo psicológico para los colaboradores que lo necesitan y seguimos trabajando muy cerca de cada uno de ellos.

Queremos pedir especialmente respeto para nuestros trabajadores. Son profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que hoy están atravesando una situación profundamente dolorosa. A pesar del impacto emocional que viven, continúan desempeñando su tarea con responsabilidad y profesionalismo. Detrás de cada equipo hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas. Hoy más que nunca, les pedimos empatía y consideración hacia quienes están haciendo todo lo posible para cuidar a la comunidad mientras enfrentan su propio dolor.

Por otra parte, la empresa reitera los canales de comunicación exclusivos para los vecinos afectados: correo electrónico [email protected] y línea telefónica (011) 4309-1075.