Lanús Gobierno informa que se llevará adelante una nueva edición del Paseo Ambiental durante el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Parque Ambiental, ubicado en la intersección de las calles Ferré y Almeyra dentro del Parque Central Las Colonias, con el objetivo de generar un espacio recreativo y de concientización para las ciudadanas y los ciudadanos sobre la importancia del cuidado de la biodiversidad.

Esta actividad, que forma parte del programa "¡Ambiente Sí!", será con entrada libre y gratuita y contará con espacios de alimentación saludable, productos sustentables y reciclados, talleres y juegos, además de la participación de diversos viveros.

A su vez, habrá un cronograma con diversas propuestas para las y los asistentes. El sábado a las 17 estará el Mariposario - Jardín de Mariposas, mientras que el domingo a las 15 se realizará un Bingo Ambiental y a las 17 un Taller de Lombricompost.

Esta iniciativa se desarrolla con el fin de promover el compromiso ciudadano con una vida más saludable y sustentable. Cabe recordar que, en caso de lluvia, la misma quedará suspendida.