La jornada de intercambio comercial convocó a unas 30 empresas de Avellaneda, la región y la provincia de Buenos Aires. El encuentro fue organizado junto a la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), en el marco de Dock Sud Global.

El encuentro reunió a empresas que operan dentro del ejido portuario, como Exolgan, y a firmas de otros sectores, como Globant. También participaron autoridades portuarias del norte de Alemania y representantes gubernamentales, entre ellos Kristina Vogt, ministra de Economía, Puertos y Transformación de Bremen.

“Para nosotros el vínculo con Alemania posee un gran potencial a partir del Acuerdo Comercial alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea. Queremos que el puerto ayude a las empresas de nuestra región a abrir nuevos mercados y en esta jornada, tanto pymes y compañías de alcance internacional se sentaron a conversar sobre oportunidades de negocios y cooperación”, señaló Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud.

La jornada comenzó con una recorrida por la terminal de Exolgan y continuó con una ronda comercial en la que las empresas de ambos países presentaron sus productos y servicios y exploraron oportunidades de inversión y proyectos conjuntos.

Dock Sud Global es el programa del Consorcio que busca fortalecer la inserción internacional del entramado productivo regional, acercar a sus empresas a nuevos mercados y generar oportunidades de comercio, inversión y cooperación con empresas e instituciones de otros países.