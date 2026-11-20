La edil quilmeña, la mileista Estefanía Albasetti, no para de errarle al vizcachazo. Otro video la deja mal parada ante parte de la sociedad que ella debe respetar.

Después del papelón del puente peatonal en La Matera que tantos dolores de cabeza le trajeron a ella y fundamentalmente al sector que comanda Sebastián Pareja, ahora Albasetti cuestionó duramente la entrega de diplomas a los flamantes Ciudadanos Ilustres de Quilmes, entre los que se reconoció al Obispo Carlos Tissera, como también a varias personalidades quilmeñas que fueron reconocidas por sus labores en la comunidad.

Asimismo, se la escucha decir que “ni empedo se sube al escenario” cuando hace minutos “homenajearon 15 travestis”.

Al parecer para la “munipa” Albasetti el trabajo social y el reconocimiento al esfuerzo y las tareas realizadas, son “una mierda”.