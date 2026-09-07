La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participaron este domingo el desfile cívico, institucional y tradicionalista, en el marco de las celebraciones por el 66º aniversario de la declaración de Bernal como ciudad, en una actividad organizada por los Bomberos Voluntarios de Bernal e instituciones locales, con el acompañamiento del Municipio, en la que desde la Comuna se hicieron importantes anuncios como la finalización de las obras del Acceso Sudeste, con fondos propios, paralizada por el Gobierno Nacional, y la construcción de un natatorio municipal en Bernal Oeste, entre otras.

“Me parece muy importante ver a la comunidad educativa, a los centros tradicionalistas, a los bomberos y distintas instituciones desfilando. Que una localidad cumpla años no es una fecha más en el calendario, tiene que ver con un ejercicio de memoria activa de lo que somos e insisto, en que entre todos y todas tenemos que cuidar y defender el barrio. Y siempre con el corazón y para adelante”, sostuvo Mayra, que entregó un reconocimiento en nombre de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a autoridades de la Comisión de Bomberos Voluntarios de Bernal, al ser el aniversario declarado de interés provincial.

En tanto, Eva Mieri expresó: “Es una alegría muy grande estar compartiendo este nuevo aniversario de la querida Bernal, y lo hacemos como más nos gusta, con el desfile, las instituciones, y la familia bernalense. Sabemos también que los argentinos estamos atravesando algunos momentos de muchísima dificultad, y nosotras, desde nuestro lugar, en este día queremos seguir acompañándolos. Porque creemos que desde la gestión municipal escucharnos, abrazarnos y seguir trabajando mancomunadamente es la salida colectiva”.

“Hoy podemos decir con orgullo que estamos cumpliendo con los compromisos asumidos por nuestra intendenta electa Mayra Mendoza. Un nuevo parque lumínico a barrios de Bernal y Bernal Oeste, que históricamente habían sido postergados, estamos repavimentando calles fundamentales, como lo es 25 de Mayo. Pudimos llevar adelante un nuevo Centro de Gestión y Participación Ciudadana, y un centro cultural y biblioteca popular en Bernal Oeste”, señaló.

Y destacó: “Hace muy poquitos días estuvimos inaugurando la comisaría 10ª de Don Bosco. Y para nosotras es un hito fundamental, porque aliviará el trabajo arduo que venían llevando adelante, tanto la comisaría 2ª de Bernal como la 8ª de Barrio Parque. Y eso significa más presencia y más patrullaje en las calles”. En esa línea, Mieri adelantó que “próximamente, desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes vamos a estar lanzando una convocatoria para conformar un nuevo comando de prevención municipal, porque gestionar es seguir cuidando a nuestros vecinos y vecinas”.

Para finalizar, Eva anunció: "Quiero contarles que uno de los principales ingresos a Bernal va a verse transformado de manera integral, ya que con fondos 100% municipales vamos a culminar con la obra del Acceso Sudeste, que fue abandonada por el gobierno nacional, y desde la gestión municipal nos vamos a hacer cargo. Y también vamos a construir un polideportivo que va a contar con un natatorio municipal para todo el barrio Santo Domingo. ¡Felices 66 años, querida familia bernalense!".

Del desfile, que se realizó sobre la avenida Zapiola y Drago, participaron el Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes, establecimientos de distintos niveles educativos, entidades e instituciones intermedias de la ciudad, fuerzas de seguridad, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bernal y del resto del partido de Quilmes, grupos scout, centros tradicionalistas de la zona, además de la presencia de funcionarios de distintas áreas municipales y concejales. Previo al inicio, el tenor Marcelo Gómez y la soprano Carolina Gómez, interpretaron el Himno Nacional, y luego recibieron una placa recordatoria por parte de la Comisión Organizadora del evento.

Por su parte, la representante de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bernal, Natalia Messina, aseveró: “Para nosotros siempre es una fiesta prepararse para el desfile, porque venimos a representar a nuestra querida ciudad que hoy cumple años, y que ya como parte de nuestra tradición también celebramos las Fiestas Patronales, la Semana de Bernal, y tantas cosas que nos unen. Les agradezco por estar presentes, por todo lo que fue la organización, también a los voluntarios y voluntarias, y les deseo un muy feliz aniversario a todos”.

Las celebraciones continuarán el sábado 12 de septiembre, desde las 17 y hasta las 23, con la 59ª edición de los Fogones de Bernal, bajo el lema “Encuentro de Tradición y Fe”, que nuevamente serán organizados por los Bomberos de Bernal, con el apoyo de la Municipalidad de Quilmes. Habrá más de 50 puestos de comida típica, artesanías, juegos y espectáculos artísticos de diversos géneros.

Los mismos se desarrollarán sobre las avenidas Zapiola, entre Rawson y 26 de Julio, y en Belgrano, desde Zapiola hasta Lamadrid. Este radio de calles se mantendrá cortado al tránsito vehicular desde las 8 del sábado 12 hasta las 2 de la madrugada del domingo 13, cuando se produzca la reapertura de las mismas.