Lanús Gobierno realizará una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! desde el lunes 7 hasta el sábado 12 de septiembre en distintos espacios públicos del distrito. La iniciativa permitirá que las vecinas y los vecinos acerquen materiales reciclables, retiren semillas de temporada y participen de acciones vinculadas al cuidado del ambiente. Las postas funcionarán de lunes a viernes de 10 a 13 y el sábado de 10 a 17.

El lunes 7, la actividad se desarrollará en las plazas Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200), Alajarín (Coronel Rauch N° 3520) y Carlos Gardel (Héroes de Malvinas N° 3850), todas en Remedios de Escalada. Al día siguiente, el martes 8, el operativo estará presente en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y en la plaza Triángulo Almafuerte (avenida Eva Perón N° 4620, Monte Chingolo).

Para el miércoles 9, las postas estarán ubicadas en el barrio Obrero (Chaco y Coronel Murguiondo, Valentín Alsina), en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste). El jueves 10, la propuesta continuará en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este), Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli) y Atlántida (Chaco N° 1050, Lanús Oeste).

La programación seguirá el viernes 11 en las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1900), Capitán de Los Andes (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863) y 25 de Mayo (Santiago Plaul N° 3201), todas ubicadas en Lanús Oeste.

El cierre de la semana será el sábado 12 en la plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada), donde la posta estará disponible de 10 a 17.

En estos espacios se recibirán materiales reciclables limpios y secos, como vidrio, plástico, cartón, metales y papel. También se entregarán semillas de temporada y se podrán acercar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.