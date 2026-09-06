A partir de una iniciativa impulsada por Adela Mussi, hermana de Juan José, y acompañada por el intendente de Berazategui, Carlos Balor, la calle 158 -desde Av. Bemberg hasta calle 42, Plátanos- fue oficialmente denominada Dr. Juan José Mussi. En una memorable jornada encabezada por el jefe comunal junto a familiares del histórico dirigente, la calle pasó a llevar su nombre.

El homenaje comenzó con una caminata simbólica hacia la casa de la infancia de Juan José Mussi, donde vecinos y vecinas de distintas generaciones recordaron su trayectoria y su profundo compromiso con Berazategui. Fue encabezada por el Intendente, Adela Mussi, Juan Pablo y Mariel Mussi (hijos de Juan José); Juan y Sol (nietos de Juan José); María Laura y Mariana Lacava (sobrinas); y María Del Carmen Flores (compañera de vida del Dr. Mussi). Uno de los momentos más significativos fue el descubrimiento del nuevo cartel nomenclador, ubicado en la intersección de las calles 158 y 47, que lleva la inscripción “Dr. Juan José Mussi”.

Visiblemente emocionado, Carlos Balor destacó el legado del histórico dirigente y la responsabilidad de continuar su obra. “Este es un día muy importante para mí. Juan José nos dejó un vacío muy grande y con su equipo tenemos una gran responsabilidad: el desafío de cumplir con su legado, su proyecto y su gestión, como él quería. Él siempre me decía: ´Turco, nosotros siempre tenemos que estar al lado de la gente, trabajar para la gente, ser solidarios en el mano a mano, saber cómo llegamos y de dónde salimos´. Él nunca lo olvidó, por eso hizo lo que hizo por su pueblo. Qué mejor manera de cumplir el deseo de la Negrita (Adela) que hacer que esta calle lleve el nombre de Juan José, un gran emprendedor”.

Asimismo, remarcó: “Vamos a cumplir con el legado de Juan José Mussi, cueste lo que cueste, con los que me quieran acompañar y con los que no. Gracias a todos los que fueron parte. Los necesitamos más que nunca. Juan José siempre fue solidario y nos dejó marcada una enseñanza que ahora nosotros tenemos que poner en práctica. De mi parte voy a cumplir a rajatabla con todo lo que él me enseñó. Agradezco a los vecinos por estar presentes, a la Unión Industrial, al Parque Industrial Plátanos, a todos los que hoy están acá homenajeando al amigo, al vecino y al gran luchador. Gracias a Juan Pablo y Mariel (hijos de Mussi) porque siempre que los llamo están y me dicen: 'Te bancamos'. Nosotros sabemos lo que su viejo quería y lo que no quería. Y vamos a cumplir con eso”.

Finalmente, recalcó: “Quiero destacar a un amigo, Remo Salve, quien también asumió como Intendente en un momento muy difícil, nos pusimos codo a codo y pudimos sacar esto adelante. Y le agradezco a María Del Carmen Flores, que estuvo en los peores momentos al lado de Juan José, fue su compañera de fierro y ese reconocimiento lo quiero hacer público. Muchísimas gracias a todos, a los que son y a los que no son de nuestro color político".

Por su parte, Adela Mussi agradeció el homenaje y el acompañamiento de la comunidad. “Mi hermano va a permanecer siempre en el recuerdo de todos. Fue un gran hijo, padre, hermano, médico y político, pero sobre todo una gran persona. Gracias a cada vecino por estar presente y a la familia municipal por hacer posible este reconocimiento, en especial a su intendente, Carlos Balor”, señaló.

También tomó la palabra el Dr. Remo Salve, exintendente interino de Berazategui, quien recordó su vínculo con Juan José Mussi y destacó su compromiso con la comunidad. “Cuando Juan José me pidió ocupar el puesto de Intendente, lo hice con una gran convicción y Carlos Balor estuvo siempre al lado mío”.

Durante la jornada se descubrieron placas conmemorativas en la casa donde Juan José Mussi vivió y dio sus primeros pasos como médico. Las mismas fueron bendecidas por el diácono Julio “Coco” Musto, de la Parroquia Sagrada Familia. Además, se proyectaron videos con testimonios de vecinos que lo conocieron, que emocionaron a los presentes. El cierre estuvo a cargo de la folclorista berazateguense Erika Cabral.

Participaron también integrantes del Gabinete municipal, concejales, representantes de instituciones y vecinos y vecinas que quisieron rendir homenaje a quien marcó, profundamente, la historia de Berazategui.