El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, asumió su sexto mandato al frente de la Municipalidad. "Vamos a seguir defendiendo la educación y la salud pública. No le vamos a poner piedras en el camino a nadie. No somos opositores por ser opositores mismos. Vamos a acompañar lo bueno y a plantarnos ante lo malo. A la oposición de Berazategui le pedimos lo mismo en el ámbito local", expresó ante cientos de vecinos que se acercaron al Concejo Deliberante para participar del acto.

"Todos aquellos que tengan la buena intención de colaborar van a ser bienvenidos", dijo. Y agregó: "Fui candidato de un sector político; desde hoy soy el Intendente de Berazategui. No tengo el corazón del color típico rojo punzó. Tengo el corazón color naranja".

Además, Mussi señaló que "hace cuatro años dijeron que estaba viejo. Bueno, hoy tengo cuatro años más. Pero recuerden que el viento es viejo, pero sopla. Todo lo que hicimos en Berazategui fue porque soplamos y lo vamos a seguir haciendo, cualquiera sean las circunstancias", y agregó: "En los momentos fáciles están todos; en los difíciles hay muchos que se borran. Que quede bien claro que yo no me voy a borrar".

Además, se les tomó juramento a las y los 12 concejales titulares electos. Ellos y ellas son, por Unión Por la Patria, Carlos Balor; María Del Carmen Flores; Federico López; Lucía Vega; Matías Aguirre; Jennifer Noro y Omar Acosta; por La Libertad Avanza, Ezequiel Troncoso; Rosalía García y Rubén Romano; y, por Juntos por el Cambio, Héctor Ravelo y Sandra Massimino. Asimismo, se les entregó sus diplomas.

