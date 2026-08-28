La DDI de Quilmes incautó 13 celulares, dos de ellos en la oficina del subdirector. Investigan a una banda llamada "La Comitiva" integrada por internos y agentes penitenciarios. Hay 11 imputados.

La Unidad Penitenciaria N°31 de Florencio Varela quedó otra vez en el ojo de la Justicia. Esta semana, la DDI de Quilmes allanó el penal por orden de la UFI N°9 especializada en delitos carcelarios, a cargo de la fiscal Roxana Giménez, tras denuncias de familiares y detenidos del Pabellón 1.

La investigación apunta a una organización delictiva conocida internamente como “La Comitiva", que estaría integrada por internos y personal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Según la denuncia, el grupo tenía el control total de bienes y servicios dentro del penal. Lo más insólito: administraban antenas de internet satelital Starlink y cobraban entre 30.000 y 40.000 pesos por mes a cada interno por el acceso. Cuando otros presos quisieron instalar su propio equipo más barato, los atacaron y los desplazaron de pabellón.

Pero no era solo internet. Los denunciantes hablan de un sistema de monopolio en la venta de bebidas y alimentos, imposición de trabajos forzados, reducción a la servidumbre, falsificación de traslados y tráfico de drogas, todo con presunta complicidad de penitenciarios que les permitían acceder a oficinas y bases de datos oficiales.

El operativo se hizo el miércoles a la tarde. Allanaron cinco celdas del Módulo A Pabellón D, cuatro del Módulo A Pabellón 1 y la oficina del subdirector. El resultado: 11 internos notificados e imputados y 13 celulares secuestrados, dos de ellos dentro de la oficina del subdirector.

Los imputados fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos (27), Juan Alejandro Osuna Aguirre (34), Antonio Agustín Romero Ramúa (60), Hernán Ariel Gómez (28), Brian Leonel Funes (31), Rubén Darío García (39), Marcelo Miguel Aquino Barraza (57), Jonathan Sebastián Giuliani Pérez (32), Ángel Alberto Segovia González (34), Carlos Norberto Tortella (55) y Roberto Carlos Echeverría (47).

No es la primera vez que la Unidad 31 es noticia. Hace poco más de un año, en otra causa de la misma UFI 9, se había desbaratado otra red liderada por Fernando Martín Escobar Brítez y Matías Ezequiel Paz Benítez, que usaba a visitas femeninas como "mulas" para ingresar droga. En ese momento se secuestraron 1.342 dosis de cocaína, 98 de marihuana, armas y dinero, distribuidos en al menos 13 pabellones.

La causa sigue en investigación.