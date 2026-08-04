La referente Analía Jara de la Corriente Popular Eva Perón, sostuvo que este 6 de agosto "nos seguimos organizando como lo venimos haciendo, y este jueves nos movilizamos al Congreso, porque ni la tierra, ni nuestros cuerpos son territorios de conquista.

Desde la Corriente Popular Eva Perón y el Colectivo de Género Remedios del Valle "rechazamos el proyecto de ley que se tratará este jueves 6 de agosto que profundiza la extranjerización y mercantilización de la tierra, facilita los desalojos y pone en riesgo los territorios indígenas, campesinos y comunitarios, el acceso a la vivienda, la defensa de los bienes comunes, profundizando el extractivismo contaminante, así como favorece a los incendios forestales".

La referente quilmeña agregó ademñas "que el mismo día el gobierno quiere iniciar el tratamiento de la llamada Ley de falsas denuncias impulsada por la senadora Carolina Losada y otros senadores, que busca agravar las penas por falsas denuncias y falsos testimonios,bdelito que ya está penado por el artículo 245 del código penal está ley pone en dudas la palabra de las mujeres, niños, jóvenes y diversidades que denuncian violencias ante las instituciones estatales y la sociedad en su conjunto, con la intención de que no prosperen en la justicia".