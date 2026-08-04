Un gran número de familias afiliadas de la UOCRA Lista Marrón y Naranja participaron de una jornada recreativa en Quilmes Oeste. Desde la organización sindical señalaron "es otra forma para que la solidaridad sea la que defiende siempre a los trabajadores y sus hijos".

En Rodolfo López y Calchaquí, en Quilmes, el invierno se tomó un respiro. El Circo Galax se llenó de familias, de risas y de una fila interminable de chicos y sus familiaso. La juventud de la Agrupación Saúl Ubaldini, de la Lista Marrón y Naranja, había organizado una jornada de cierre de vacaciones de invierno con entrada gratuita.

Damián Vázquez, responsable de la lista, agregó que "estamos para apoyar a cada compañero y sus familias. A veces es un plato de comida, a veces es un rato de diversión como hoy, pero estamos siempre”. Cabe mencionar que su figura gremial se ha vuelto conocida no solo en Quilmes, sino también en Berazategui y Florencio Varela, donde el espacio que conduce crece al mismo ritmo que la crisis. Vázquez no es solo un dirigente gremial. "Es un militante de esos que todavía se ensucian los zapatos en el cemento de las obras y después se sientan a repartir golosinas", señalan los afiliados.

La jornada tuvo de todo: desde los juegos inflables hasta el reparto masivo de sorpresas. Más de 600 familias afiliadas al gremio se llevaron un rato de felicidad en medio de un contexto donde el ajuste les rompe los bolsillos todos los días. Porque acá, en el conurbano profundo, esta vez los pibes tuvieron un lugar cálido donde jugar, y eso lo garantizó un sector sindical que nunca miró su ombligo y siempre miró a la cara a cada trabajador y a sus familias.

Los pibes de la Ubaldini, que se referencian a nivel nacional en la figura de Gerardo Martínez y su visión de un sindicalismo de cercanía, hacen lo que siempre hicieron los trabajadores organizados: construir comunidad. Esa es la esencia de un gremio que no solo pelea por salarios, sino por la dignidad de las familias. “Donde hay una necesidad, nace un derecho”. Esa frase de Eva Perón resume la filosofía de esta agrupación, que parece haber entendido que la solidaridad es la forma más efectiva de la resistencia.