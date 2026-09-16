La Municipalidad de Quilmes realiza intensos operativos integrales diarios de limpieza y mantenimiento en la zona del arroyo Las Piedras, en avenida Ribereña y calle 822, y de calle 890 a 822, en los barrios Sayonara y La Matera, en la zona oeste del distrito. Jornada que contó con la supervisión de la intendenta interina, Eva Mieri, como una de las medidas de prevención planificadas ante el fenómeno "El Niño" y posibles eventos de lluvias fuertes, para reducir el riesgo de anegamientos y fortalecer capacidad de respuesta.

Se realizó la presentación y puesta en funcionamiento de una nueva retroexcavadora oruga, de 2.000 toneladas, que se incorpora a la flota vial de la Secretaría de Servicios Públicos mediante leasing con el Banco Provincia. La maquinaria permitirá potenciar, mejorar y reforzar las distintas intervenciones que se ejecutan en las cuencas de los arroyos y ampliar la capacidad operativa municipal.

"Estamos presentando y poniendo en funcionamiento la nueva retroexcavadora que incorporamos a la flota municipal. El fenómeno de El Niño puede traer más lluvias a nuestra región, por eso estamos reforzando las tareas de limpieza para que el agua circule mejor y reducir el riesgo de anegamientos en nuestros barrios, y les pedimos por favor a nuestros vecinos y vecinas que se comprometan también con el cuidado y limpieza de los arroyos, que no tiren basura en lugares donde no corresponde, y que sigan permanentemente las alertas que comunicamos desde los medios oficiales del municipio de Quilmes", sostuvo Eva, acompañada por el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, Sebastián García destacó: "Esto viene a fortalecer los trabajos que estamos haciendo en la Cuenca de los Arroyos principalmente, con tareas de prevención para evitar desbordes y que el agua pueda fluir a buen ritmo, y no quede estancada. A su vez sumamos esta nueva máquina retroexcavadora que viene a potenciar los distintos trabajos que estamos realizando y que incluyen la limpieza de cámaras y pluviales".

El trabajo de Servicios Públicos se organiza en tres frentes complementarios: intervención en puntos críticos, con limpieza con máquinas y camiones en sectores con acumulación de residuos, ramas y sedimentos que pueden dificultar el escurrimiento, e incluye el retiro y traslado del material extraído; mantenimiento cotidiano con cooperativas, con limpieza de cauces y márgenes, desmalezado, retiro de residuos y detección de obstrucciones, en sectores de los arroyos Las Piedras, San Francisco y Santo Domingo, y la desobstrucción de sumideros y conductos pluviales, con intervenciones con camiones para facilitar el ingreso y la circulación del agua desde la calle hacia los desagües y los arroyos.

También se avanza con estaciones de bombeo que permiten reforzar el drenaje y atender los excedentes de agua durante lluvias intensas, especialmente cuando el nivel del río dificulta el escurrimiento natural, en un esquema que incluye tareas de mantenimiento y seguimiento en Villa Luján, Villa Alcira y Villa Itatí; también contempla la operación y el mantenimiento de diez estaciones vinculadas al sistema de los arroyos Las Piedras y San Francisco.

A su vez se realizan tareas con el Sistema de Alerta Temprana municipal, reuniendo información de sensores hidrométricos, pluviómetros y estaciones meteorológicas para seguir las precipitaciones y los niveles de los arroyos y del Río de la Plata. El trabajo de Defensa Civil integra esta información con los pronósticos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional: los pronósticos estacionales orientan la planificación, mientras que los de corto plazo y el monitoreo permiten seguir la evolución de cada evento y organizar la respuesta municipal.