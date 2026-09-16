Dialogaron sobre la situación actual del sector y el apoyo por parte del Municipio.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, acompañada por el secretario de Producción, Comercio y Ambiente, Carlos Lombardo, mantuvo el martes una reunión de trabajo con la Comisión Directiva de la Unión Industrial de Avellaneda. La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, acompañada por el secretario de Producción, Comercio y Ambiente, Carlos Lombardo, mantuvo el martes una reunión de trabajo con la Comisión Directiva de la Unión Industrial de Avellaneda.

En ese marco, la Jefa comunal subrayó la coincidencia con la entidad de entender la gestión: “Escuchando a quienes producen para poder planificar y construir políticas públicas que respondan a sus necesidades”.

“Sé que el desarrollo industrial está en una etapa particular. Y por eso debemos escucharnos y trabajar de manera mancomunada”, sostuvo Magdalena Sierra.

“Los industriales valoran el lugar estratégico que tiene Avellaneda para sus trabajos”, dijo y agregó que “a todos nos une el profundo amor por esta ciudad”.

Ante los presentes, destacó las mesas multisectoriales que se dieron en Avellaneda: “Las experiencias multipartidarias y de reuniones por sector son claves”. La Jefa comunal manifestó la necesidad de “una Unión Industrial fuerte y un Estado que planifique y acompañe. No es lo mismo un país con industria que un país sin industria: la producción también es autonomía y soberanía”.

Sierra resumió la situación actual como “industricidio” pero aseguró: “Nosotros siempre vamos a priorizar lo que se produce en Avellaneda. Tenemos que trabajar para poner en valor el producto local y elegirlo frente a otros”. Sierra resumió la situación actual como “industricidio” pero aseguró: “Nosotros siempre vamos a priorizar lo que se produce en Avellaneda. Tenemos que trabajar para poner en valor el producto local y elegirlo frente a otros”.

La intendenta de Avellaneda aprovechó la oportunidad para también referirse al comité de crisis que se desarrolla para prevenir el impacto de las tormentas del fenómeno climático “Súper niño”. En ese sentido, repasó algunas de las acciones que se están llevando adelante desde la Comuna, y propuso una charla entre los industriales y el Consejo Municipal de Ambiente para compartir información.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Avellaneda, Guillermo Zavallone, agradeció la comunicación constante con el Municipio y alertó que “todo el conurbano está por debajo de los niveles nacionales de las caídas

del sector”. “Estamos creando un comité de crisis frente a la situación que atraviesa la industria, que acompañe a las empresas que están en situación crítica”, contó.

Asimismo, el secretario Lombardo advirtió que “el conurbano está en peores condiciones porque la matriz productiva que propone Nación no le interesa lo que se produce en el conurbano”. Por otro lado, recordó a los asistentes que el Plan de regularización de deudas para industrias se extendió hasta el 9 de octubre.

Más adelante, tomaron la palabra referentes de distintas Pymes, quienes manifestaron la caída de ventas y el impacto de las importaciones, entre otras cuestiones.

En la reunión estuvieron presentes el delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Cousirat, y los integrantes de la Comisión directiva: Leonardo Malito, de Alberto Malito & Cia SRL; Juan Pablo Valeiro, de Equipamiento Didáctico INSUR SA; Julio Cuomo, de López y San Román SA; Fernando Aboy, de Butaco SRL; Nicolás Rodríguez, de RUMAR; Martin Boan, de BA-MALT SA; Hugo Sánchez, Juan José Lovera e hijos SA; Patricia Fragomeni, de TELMEC SA; Emanuel Gonzalo, de AEROPOL SA; Gabriela Argul, de EXOLGAN SA, German Sosa, de AIRE JUMP; Silvana Ridolfi, de Automación Micromecánica SAIC; Sebastián Longo, Fotograbados Longo SA; Gerardo Zerial, de Desidero Zerial SAIC; Claudia Roura, de Tabacalera Sarandí SA; Andrés Bagatto, de Inmobal Nutrer SA; Gustavo Govorcin, de Matricería Govorcin SH; Pablo Rodríguez, de Grupo HR SAS; Luis Cimolino, de Cimolino HNOS SA; y Antonio Bucci, de la Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda Limitada.