El concejal Ezequiel Aráuz va camino firmar por estas horas la presidencia del bloque oficialista en el Deliberante de Quilmes, según la información exclusiva que este medio viene recabando desde hace algunas semanas.

Araúz, un referente peronista que militó mucho tiempo cerca a los movimientos sociales, y quien supo estar cerca de Juan Grabois al asumir como c0ncejal de Quilmes. Lejos de ese espacio, desde hace un tiempo Aráuz decidió acompañar fuertemente a la intendenta Mayra Mendoza, incluso saliendo a discutir posiciones y marcar la linea del gobierno en el Concejo.

Del lado de La Libertad Avanza (LLA) todo va camino a que sea el flamante concejal Leandro Goria quien asuma la jefatura del bloque. De origen peronista, Goria es un reconocido abogado, que además tiene experiencia en gestión municipal,y hoy es uno de los hombres más cercanos a Sebastián Pareja en la Provincia. Hilando fino, muchos lo mencionan como su abogado personal.

Por el lado del PRO, si bien resta una reunión formal y definitoria, todos hace suponer que Diego Buffone sea quien presida la bancada.