En tiempos donde comienza a discutirse la reforma laboral y tributaria, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, marcó la posición que a diario padecen los industriales argentinos.

“Argentina es cara en dólares. Tenemos una carga impositiva muy alta, costos energéticos elevados, sin acceso al financiamiento y cargas laborales mucho mayores que en otros países”, afirmó Daniel Rosato

Rosato explicó que esa estructura de costos, sumada a lo que definió como una “apertura indiscriminada a importaciones desleales” —especialmente desde China, donde muchas máquinas y equipos llegan con precios subsidiados— impide que las empresas nacionales puedan competir.

Asimismo, detalló que cierran aproximadamente 30 pymes por mes, y que el agravante es "la importación de mano de obra" con el ingreso de productos al país que destruyen el empleo nacional.

Finalmente, Rosato aseguró que "tenemos propuestas para tartar con el gobierno, pero nadie nos recibe".