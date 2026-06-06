La mesa de discusión salarial fue convocada para el 11 de junio en la sede del Ministerio de Trabajo.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires señaló "valoramos la convocatoria, que fue un pedido de nuestra organización en el último encuentro, es importante discutir aumento salarial y que este también llegué a las y los jubilados."

Además Arévalo aseguró "necesitamos seguir discutiendo la perdida del poder adquisitivo de las y los estatales de la provincia a raíz del ajuste del gobierno nacional"

En ese sentido el dirigente estatal aseguró " siguen aumentando los servicios, el transporte, alquileres, alimentos y a raíz de la inflación se sigue pulverizando nuestros salarios".