Ya son tres los denunciados dentro del equipo de Javier Serra, concejal y coordinador de La Libertad Avanza de Florencio Varela. Tres casos que apuntan directo a la responsabilidad de quien debería velar por la integridad de su equipo y, sin embargo, nunca actuó en consecuencia.

La tercera denuncia la realizó Karina Macedo por acoso. En su relato detalla que E.R. le apoyó todo su cuerpo en la parte trasera y le dijo: “no me vuelvas a tocar más”. Macedo asegura que le avisó a Javier Serra, y la respuesta fue que “las cosas se arreglan acá adentro”.

El episodio ocurrió en septiembre del año pasado, cuando aún pertenecía a La Libertad Avanza. Según su testimonio, este hecho fue uno de los motivos más fuertes para alejarse, junto a la falta de colaboración en la causa SAE -Servicio Alimentario Escolar-, donde Macedo figura como principal denunciante.

Cuando un dirigente elige mirar para otro lado ante una denuncia de acoso, deja de ser mediador y pasa a ser cómplice por omisión. La pregunta que queda es simple: ¿cuántas denuncias más hacen falta para que quien coordina asuma la responsabilidad que el cargo exige?

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