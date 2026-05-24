Ya son tres los denunciados dentro del equipo de Javier Serra, concejal y coordinador de La Libertad Avanza de Florencio Varela. Tres casos que apuntan directo a la responsabilidad de quien debería velar por la integridad de su equipo y, sin embargo, nunca actuó en consecuencia.

Karina Macedo, consejera escolar y una de las denunciantes

Karina Macedo, consejera escolar y una de las denunciantes

La tercera denuncia la realizó Karina Macedo por acoso. En su relato detalla que E.R. le apoyó todo su cuerpo en la parte trasera y le dijo: “no me vuelvas a tocar más”. Macedo asegura que le avisó a Javier Serra, y la respuesta fue que “las cosas se arreglan acá adentro”.

El episodio ocurrió en septiembre del año pasado, cuando aún pertenecía a La Libertad Avanza. Según su testimonio, este hecho fue uno de los motivos más fuertes para alejarse, junto a la falta de colaboración en la causa SAE -Servicio Alimentario Escolar-, donde Macedo figura como principal denunciante.

Cuando un dirigente elige mirar para otro lado ante una denuncia de acoso, deja de ser mediador y pasa a ser cómplice por omisión. La pregunta que queda es simple: ¿cuántas denuncias más hacen falta para que quien coordina asuma la responsabilidad que el cargo exige?

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