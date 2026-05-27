ATE Buenos Aires llevó su solidaridad a la sede nacional de la UOM ante la intervención de la justicia de Milei. El sindicato estuvo presente junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, organizaciones de la CGT.
"La intervención está hecha a la medida de Paolo Rocca y el grupo Techint y fue dictada por jueces - Víctor Pesino y María Dora González - que avalaron la reforma laboral de Javier Milei", coincidieron los presentes.
"La intervención de las organizaciones populares y sindicales son prácticas propias de la dictadura militar. Estamos convencidos que la respuesta a estos ataques debe ser con la más amplia unidad del movimiento obrero organizado", dijo Claurido Arévalo, titular de ATE Provncia..