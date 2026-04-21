Bajo la conducción de Clarisa Pérez, la seccional quilmeña se unió a las columnas de ATE Provincia de Buenos Aires para denunciar el desmantelamiento del Estado, los despidos y la entrega de recursos estratégicos.

En una jornada de alta tensión y firmeza sindical, ATE Quilmes, encabezada por su Secretaria General Clarisa Pérez, participó activamente de la movilización al Aeroparque Jorge Newbery. La medida se dio en el contexto del Paro Nacional de ATE, donde la columna quilmeña confluyó con las seccionales del conurbano bonaerense lideradas por el Secretario General de ATE Provincia, Claudio Arévalo.

Un fuerte mensaje contra la "mentirosa estabilidad"

Durante la jornada, se llevó a cabo una conferencia de prensa donde el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue el encargado de expresar el posicionamiento de la organización. Aguiar fue contundente al señalar que el Gobierno Nacional intenta sostener una "mentirosa estabilidad económica" a costa de profundizar la recesión y la crisis social.

Los ejes del reclamo

La movilización tuvo como objetivo visibilizar un pliego de demandas urgentes que afectan tanto a trabajadores activos como a jubilados:

* Salarial: Reapertura inmediata de paritarias y recomposición salarial urgente, sumado a un aumento de emergencia para jubilados.

* Estabilidad laboral: Pase a planta permanente de precarizados y la reincorporación inmediata de todos los despedidos.

* Soberanía: Rechazo total a la privatización de empresas públicas y a la entrega de recursos naturales a capitales extranjeros.

* Fondos Provinciales: Restitución de los fondos adeudados a las provincias y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

* Derechos: Cese de la persecución a quienes luchan y rechazo a la armonización de las cajas previsionales provinciales.

El reclamo bonaerense

Desde la dirigencia de ATE Provincia de Buenos Aires, se hizo especial hincapié en que la crisis de los trabajadores bonaerenses está directamente ligada a la enorme deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia. En este sentido, el sindicato ya ha elevado propuestas al Gobierno Provincial para identificar fuentes de financiamiento que permitan dar respuesta a las necesidades de la clase trabajadora.

"Seguiremos en la calle"

Al finalizar el acto, los referentes de ATE Quilmes reafirmaron su compromiso de continuidad en el plan de lucha. Aseguraron que la organización gremial no retrocederá ante el ajuste y seguirá visibilizando las necesidades de los sectores populares que hoy pagan el costo de las políticas nacionales.