La segunda edición de Festival en tu Barrio será el 12 y 13 de diciembre, con un jurado de especialistas que premiará lo mejor de la gastronomía regional, shows en vivo, colecta solidaria y entrada libre y gratuita.

Después de su debut en 2025, Festival en Tu Barrio llega a su segunda edición el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre, de 12 a 21 horas, en el Centro de Actividades "Roberto De Vicenzo" de Berazategui.

El evento propone dos jornadas para disfrutar de la gastronomía argentina, los productos regionales, la música y las tradiciones populares. Con una propuesta pensada para toda la familia, reunirá a productores, emprendedores, grupos de jóvenes y visitantes en un espacio donde la cultura argentina se mantiene viva a través de sus sabores, costumbres y expresiones artísticas.

El gran desafío llegará el sábado 12: sobre una parrilla sin precedentes, a puro fuego, el festival buscará cocinar el chorizo más largo de la Argentina, embutido, producido y cocinado por su propio equipo, con el objetivo de alcanzar un nuevo récord nacional.

¿Cuánto medirá el chorizo más largo del país?

La incógnita se develará durante el festival, cuando se conozca la extensión de esta elaboración especial, que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la edición 2026.

Cuatro barrios para recorrer y disfrutar

Durante las dos jornadas, el festival estará organizado en cuatro espacios temáticos que reunirán distintas propuestas gastronómicas y productos regionales:

● Barrio de las Picadas: sabores, fiambres, quesos y productos ideales para compartir.

● Barrio Goloso: alfajores, chocolates, dulces, pastelería y otras delicias.

● Barrio de las Bebidas: propuestas para descubrir y disfrutar diferentes bebidas.

● Barrio Argento: productos regionales, sabores tradicionales y gastronomía representativa de nuestro país.

Cada barrio tendrá sus propios protagonistas y será parte de una competencia que reconocerá la calidad, la creatividad y el trabajo de los productores.

Qué habrá durante los dos días

● Gastronomía: más de 100 productores regionales, food trucks, parrillas y bebidas.

● Shows en vivo: escenario exterior con cumbia, folklore y danzas tradicionales.

● Premios: el "Producto Regional de Oro" y el "Chegusán de Oro", elegidos por un jurado de especialistas.

● Charlas: profesionales de la gastronomía darán charlas y capacitaciones en el escenario interior.

● Homenaje: el domingo habrá un reconocimiento a los héroes de Malvinas.

Un jurado para premiar lo mejor del festival

El festival entregará dos grandes reconocimientos: el Producto Regional de Oro y el Chegusán de Oro. Además, los ganadores de cada barrio obtendrán un stand gratuito en la próxima edición.

Los ganadores de los distintos barrios competirán, además, por los dos premios principales, que serán definidos por el jurado en conjunto. La instancia final se realizará el domingo y los resultados se anunciarán en el escenario principal. El jurado del Barrio Goloso estará integrado por Juan Manuel Logiacco, sommelier de alfajores con experiencia en certámenes de pastelería, quien lo presidirá, junto a Florencia Menescaldi y Pablo Galván, especialistas en pastelería artística y directores de una academia virtual con más de 20.000 alumnos. Gino Leal, gerente gastronómico con 12 años de experiencia y líder de Paesano y Baxar, evaluará el Barrio de las Bebidas, mientras que Almendra en tu Cocina, especialista en cocina, estará a cargo del Barrio Argento. Vilmar Paiva, fundador de Asado Campero, y Claudio Valerio, chef y embajador gastronómico de cuatro asociaciones internacionales, degustarán las propuestas de los productores para elegir al ganador del Chegusán de Oro.

Importantes premios y una edición solidaria

Los dos grandes reconocimientos del festival estarán acompañados de importantes premios para los productores. El ganador del Producto Regional de Oro recibirá una moto Keller Crono 110 Full 0 km, un stand bonificado para la edición 2027, una orden de compra de $500.000 en Toto’s Cerámicos y electrodomésticos. Por su parte, el ganador del Chegusán de Oro se llevará una bicicleta, un asador con fogonero Ñuke y electrodomésticos.

La solidaridad también tendrá un lugar destacado en esta segunda edición. A través de Justo Lamas, de R.S.E. Indalo, y Grupo de Encuentro, se realizará una colecta de alimentos y juguetes para acompañar a familias durante la Navidad. La iniciativa buscará superar las 20 toneladas de alimentos y juguetes recolectadas en la primera edición.

El evento es impulsado por Diego Costa, de C5N en tu Barrio, y producido por Grupo Indalo. Su primera edición se realizó en diciembre de 2025 en el mismo predio y reunió a más de 45.000 personas, más de 100 productores, cocineros y emprendedores regionales.

Datos para agendar

● Festival en Tu Barrio, 2.ª edición

● Cuándo: sábado 12 y domingo 13 de diciembre de 2026, de 12:00 a 21:00 hs

● Dónde: Centro de Actividades "Roberto De Vicenzo", calle 148 y 18, Berazategui, provincia de Buenos Aires

● Entrada: libre y gratuita