La diputada provincial Mayra Mendoza, encabezó junto a la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri; la legisladora nacional y secretaria general del Partido Justicialista Nacional, Teresa García, el acto por el Día de la Militancia, que se desarrolló en el predio de la Unión de Obreros y Empleados Plásticos, en Quilmes Oeste, acompañada por militantes de diversas agrupaciones peronistas locales.

“Tengo un corazón militante que en este momento se llena de emoción. Sé que hay una garantía de organización popular, de pueblo peronista, de militancia en Quilmes, que va a cuidar, que va a defender nuestra historia, nuestra doctrina, nuestra gestión y que va a acompañar a Eva como nuestra intendenta de un gobierno peronista”, señaló Mayra.

La presidenta del PJ de Quilmes enfatizó: “Hace apenas 6 años comenzó un proyecto político de transformación para Quilmes, y como Néstor Kirchner nos planteó, necesitamos por lo menos 20 años para poder ver los resultados de las decisiones políticas que se toman y que a lo largo del tiempo, con coherencia en las decisiones, terminan modificando la vida de la gente. Fíjense si no es así, que para que podamos en el 2015 terminar con el salario promedio más alto de la región, como terminó el 9 de diciembre con el gobierno de Cristina, desde el 2003 tuvimos que encarar la reconstrucción de la Argentina, salir del infierno, decía Néstor. Y saben por qué siento mucho orgullo de ser una militante peronista, kirchnerista, porque en este país no podría el peronismo representarte si no hubiesen pasado Néstor y Cristina por los gobiernos. Y Néstor Kirchner, el que nos sacó al FMI de encima”.

"Cristina está viviendo lo que vive porque enfrentó con el poder real de Argentina para defender a la mayoría" Y fue Cristina la única que decidió discutir la renta financiera, estatizando las AFJP. No sucedió en ningún país del mundo que se hayan privatizado los fondos de las jubilaciones y que luego la decisión política de un presidente, de una presidenta y el acompañamiento del pueblo hagan posible que vuelvan a estar en manos del Estado. No solamente discutió la renta financiera, sino que también dio una discusión respecto a nuestra soberanía, a la renta energética, recuperando YPF otra vez para los argentinos. Y con YPF desarrollar Vaca Muerta. Y también dio una discusión que pocos o nadie se animó a dar en este país, que es discutir la renta agraria. Todo eso se vivió en la Argentina producto de que Néstor desendeudó el país y ella se decidió a dar esas discusiones que lograron que esa reestatización y esa recuperación de las capacidades del Estado sea la base y el sustento para lograr el 50-50 entre el capital y el trabajo”.

“Hoy estamos viviendo una situación completamente distinta, triste, lamentable. Escucho a los pibes en distintos lugares y en Quilmes también, por supuesto, decir que llegan del colegio y no solamente no tienen comida, sino que no tienen a nadie con quien encontrarse, porque mamá o papá tienen dos laburos. Como militantes peronistas tenemos que defender la dignidad de la familia laburante. Tenemos que defender que ese pibe y esa piba que llegan del colegio los esté esperando mamá, papá, un adulto para abrazarlos, para preguntarles cómo están, para esperarlos con algo calentito para que coman. No nos podemos enojar con los pibes porque ellos están tristes. Yo quiero volver a ver cómo los pibes de todas las escuelas secundarias de nuestro país reciben una netbook y están en igualdad de condiciones para estudiar, para investigar, para desarrollarse, que esas netbooks que se reciben en las escuelas secundarias después las podamos ver en los pasillos de las universidades”.

“Esa es la Argentina de la movilidad social ascendente, del progreso, del horizonte a futuro que todos queremos alcanzar y que es posible con un gobierno peronista. Pero un gobierno peronista de verdad, no como el que nos tocó en pandemia, que yo ni lo quiero nombrar. Creo que pasamos Macri, pandemia, Milei y acá estamos. Nada de indignarse, de enojarse, mucho menos putear y solo putear. Hay que discutir, porque esa batalla simbólica, cultural, hay que darla y hay que volver a levantar el pecho y sentir orgullo en el corazón de ser peronistas, y decirlo, y volver a poner el peronismo donde tiene que estar, porque es la única fuerza política que gobernando la Argentina puede lograr que los pibes sean felices”.

“De eso se trata nuestra militancia, nuestro encuentro, el Partido Justicialista de Quilmes, nuestra militancia y de esto se trata poder hacer lo que una vez también lo dijo Perón, que decía que había encontrado una Argentina vendida, una Argentina injusta y una Argentina triste. Y que con su trabajo, con su convicción y con un pueblo acompañando, logró una Argentina justa, libre y soberana. Y eso lo vamos a volver a hacer con la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina libre y presidenta”.

Por su parte, Teresa García indicó: “Uno se da cuenta que estos espacios tienen conducción. Y conducción de la que uno se siente orgulloso. Nadie adhiere a alguien del cual no se siente orgulloso. La verdad que Mayra es la representación de lo que para muchos que ya tenemos canas y venimos de otra época, uno se queda tranquilo porque sabe que dejó semilla. Y lo digo con toda sinceridad, ella lo sabe. Para mí Mayra es una gran dirigente política con muchísimo futuro, pero porque se lo sabe construir. Y como el fruto no cae lejos del árbol, está Eva. Y Eva es otra compañera que merece el enorme reconocimiento de todos nosotros. Ha pasado por defender una consigna en la que creía, ha pasado por situaciones más que desagradables. Pero desde el tiempo que la veo, jamás le han logrado borrar la sonrisa. Así que no han podido con ella”.