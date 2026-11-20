En el Club de Pesca de San Francisco Solano, donde se construye el futuro Teatro de la Ciudad, se realizó un emotivo homenaje post mortem en reconocimiento a la destacada trayectoria de Gerardo Varaldo y su valioso aporte al periodismo y la comunicación social.

La actividad reunió a familiares, amigos, referentes institucionales y vecinos, quienes compartieron una jornada cargada de emoción, recuerdos y reconocimiento a quien dedicó gran parte de su vida a la comunicación y al compromiso con la comunidad.

El homenaje contó con la participación de los concejales Florencia Hernández, Ramón Arce, Julián Bellido (secretario de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal) Evangelina Ramírez( secretaria de Educación y Cultura)

Uno de los momentos más significativos del encuentro se produjo cuando los participantes hicieron uso de la palabra para compartir anécdotas, vivencias y recuerdos personales junto a Gerardo. Cada testimonio permitió reflejar no solamente su trayectoria profesional, sino también su calidad humana, su cercanía con los vecinos y los vínculos que supo construir a lo largo de su vida.

La jornada también contó con la presentación musical de la banda Ukeleleando, que aportó música y alegría al encuentro, generando un clima cálido y ameno para compartir este merecido reconocimiento.

Durante la actividad se destacó la importancia de reconocer a quienes, desde su trabajo y compromiso, contribuyeron a construir la identidad de San Francisco Solano.

La iniciativa, impulsada desde el ámbito institucional del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, permitió rendir un merecido homenaje a un periodista que dejó una huella en la historia de la comunicación local.

El reconocimiento tuvo además un significado especial por realizarse en el espacio donde se está construyendo el futuro Teatro de la Ciudad, un proyecto que busca fortalecer la identidad cultural y generar nuevos ámbitos de encuentro para toda la comunidad.

Reconocer a quienes hicieron grande nuestra comunidad es también construir memoria, fortalecer nuestra identidad y transmitir su legado a las nuevas generaciones.

Gerardo Varaldo seguirá presente en la memoria de San Francisco Solano, a través de su palabra, su trabajo y el compromiso con su gente.