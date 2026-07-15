Del jueves 23 al domingo 26 de julio, de 14.00 a 21.00, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de una nueva edición del Salón de Automóviles y Motos Clásicas, un evento organizado por el Autoclub Berazategui e impulsado por el intendente Carlos Balor, en articulación con la Municipalidad. Se realizará en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, con entrada libre y gratuita. Es una propuesta ideal para disfrutar durante el receso invernal y una oportunidad única para revivir la historia automotriz.

Durante las cuatro jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer una amplia exhibición de más de 140 vehículos emblemáticos, con modelos representativos de autos, camionetas y motos, que marcaron distintas épocas. Por otro lado, para deleite de los y las asistentes, se dispondrán foodtrucks con una variada propuesta gastronómica.

La iniciativa, que alcanza su decimotercera edición, convoca cada año a aficionados y familias de Berazategui, localidades cercanas, el Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos puntos del interior del país.

Roberto Claudio Gómez, integrante de la Comisión Directiva del Autoclub Berazategui, destacó: “Como todos los años, nos estamos preparando con todo, tratando de renovar los autos que vamos a exhibir, para que estén representados los vehículos del Siglo XX y haciendo énfasis en determinadas temáticas relacionadas con los aniversarios de ciertas marcas y modelos”.

Asimismo, Gómez agradeció a la Municipalidad de Berazategui "por el apoyo que siempre nos brinda para poder realizar este evento. La idea es que todas las personas de la localidad y alrededores puedan disfrutarlo”. También agradeció al intendente Carlos Balor "por darnos la posibilidad de realizar esta muestra y dar a conocer nuestros autos, hobbies y anhelos”.

Para conocer más propuestas culturales municipales, ingresar en berazategui.gob.ar/cultura.