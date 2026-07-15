Lanús Gobierno comenzó con la obra de refacción integral y puesta en valor de la plaza José Hernández, situada entre Lugones, Scalabrini Ortiz y Del Valle Iberlucea en Remedios de Escalada, enmarcada dentro de los trabajos que se concretan sobre el Corredor Lugones, con el objetivo de que las y los lanusenses disfruten de lugares públicos de calidad y con las mejores condiciones.

El plan de trabajo contempla la realización de tareas preliminares como demoliciones, movimiento de suelos, ejecución de solados, rampas de accesibilidad, instalaciones eléctricas, pintura y terminaciones.

Las intervenciones que se desarrollan tienen la finalidad de respetar las dimensiones y trazas existentes del mencionado sitio, e incluyen la incorporación de nuevos recorridos peatonales, que estructurarán el espacio y facilitarán una circulación más fluida y accesible. A su vez se construirán nuevos canteros con mayor presencia de vegetación; se creará un anfiteatro; se restaurará el monumento a José Hernández; se colocará nuevo equipamiento urbano, además de bancos de hormigón y luminarias; y un nuevo espacio deportivo y lúdico, entre otros.

Además, en la zona avanza la construcción de las nuevas plazoletas sobre el Corredor Lugones en las intersecciones con Camilo Cavour y Dr. A. Melo. Estas acciones forman parte del Proyecto de Regeneración Urbana de Remedios de Escalada, que también contemplaron el mejoramiento de los boulevares Rosales y 29 de Septiembre.

En ese marco, se prevé llevar a cabo la etapa 3 de la Senda Aeróbica del Parque Central Las Colonias, que permitirá conectar el lado Este con el Oeste, y poner en valor las inmediaciones del Puente Carretero, de la avenida Hipólito Yrigoyen, del Paseo La Carbonilla, de la Estación Remedios de Escalada, de la calle Pablo Nogués y del Pasaje Bidegain.