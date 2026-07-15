El Municipio de Quilmes entregó kits deportivos a 37 clubes de barrio en un acto que se realizó este martes en el Polideportivo Vecinal de San Francisco Solano (835 Nº 1936), y que fue encabezado por la intendenta interina, Eva Mieri.

“Ustedes son una pieza fundamental en esta red solidaria y comunitaria que tenemos en nuestra ciudad. Y programas como estos que ponen en el centro de la escena a los pibes y a las pibas, hacen que desde la gestión municipal podamos seguir acompañándolos. Mayra Mendoza nos sigue apuntalando a seguir acompañando a los clubes de barrio. Porque además de ser un lugar donde nuestros pibes encuentran un espacio donde desarrollar una disciplina deportiva, también encuentran familia, cariño y contención”, sostuvo Eva Mieri, acompañada por el secretario de Deportes, Nicolás Mellino, y la directora general de Entidades de Bien Público, Sharon Lombardía.

Y destacó: “Desde el Estado Municipal sepan que nunca los vamos a dejar solos. También estamos fortaleciendo una red de polideportivos municipales y a fin del año que viene vamos a contar con siete en todo el Municipio para que los pibes sigan teniendo espacios dignos, con categoría. Así que defendamos esos sueños que nacen desde las barriadas. Y sigamos construyendo redes solidarias, porque las verdaderas redes sociales para nuestros pibes son estas, la de mirarnos a los ojos, compartir una disciplina deportiva y seguir conformando esta hermosa comunidad”.

Por su parte, Mellino señaló: “Sabemos que los clubes son un nexo con la gestión municipal y que tienen un trabajo territorial, comunitario, social y de contención muy importante en todos los barrios del distrito. Es nuestro trabajo, es lo que hacemos, lo que decimos desde que llegamos y es lo que vamos a seguir haciendo en un contexto tan adverso y de desidia del Gobierno Nacional, el Estado Municipal sigue estando presente”.

En tanto, la delegada general del Club Social y Deportivo Islas Malvinas, Rosa Acosta dijo: “Esto es una gran ayuda que recibimos todos los años. El Municipio se acerca mucho a los clubes y eso es muy bueno. Les da una mano bastante grande. Para nosotros es muy útil y valioso”. Y la presidenta del club Solano Juventud Unida, Celina Romero, indicó: “Estamos contentos de recibir estos materiales. El Estado presente, siempre. Estamos en comunicación constante con el Municipio, siempre nos ayuda”.

Las instituciones beneficiadas pertenecen a la Superliga de Solano, la Liga de Fútbol Femenina del Sur y la Liga Unión de Clubes de Barrio. Cada club recibió un kit compuesto por pelotas, conos, un inflador y pecheras, elementos destinados al desarrollo de sus entrenamientos y prácticas deportivas cotidianas.

La entrega de equipamiento forma parte de una política municipal de acompañamiento a los clubes de barrio, implementada desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza y sostenida a lo largo de los años. La actividad dio inicio a las entregas de materiales deportivos previstas para 2026. Asimismo, se proyecta realizar una nueva jornada destinada a clubes pertenecientes a otras ligas del distrito.

Estas instituciones cumplen un papel fundamental en cada barrio: promueven la práctica deportiva, generan espacios de encuentro y acompañan diariamente a niños, niñas, jóvenes y familias. La incorporación de nuevos materiales permite mejorar las condiciones en las que desarrollan sus actividades y respaldar el trabajo cotidiano de quienes las sostienen.

Con fondos propios, el Municipio de Quilmes continúa acompañando y fortaleciendo a los clubes de barrio, mejorando las condiciones para la práctica deportiva y respaldando el trabajo cotidiano que realizan en cada comunidad.

Instituciones participantes

Superliga de Solano – Masculino (18): Defensores La Florida; El Ciclón; El Inca; El Sol; Ferro Provincial; Gaboto; La Canilla; Los 4 Vientos; Los Chaperos; CSD Islas Malvinas; Nuevo Progreso; Polideportivo Solano; San Martín; San Valentín; Santa María; Solano Juniors; Solano Juventud Unida y Unión Vecinal.

Liga Femenina del Sur (7): Defensores de La Florida; San Valentín; Polideportivo Solano; 9 de Agosto; Fénix; La Canilla y Solano Juventud Unida.

Unión de Clubes de Barrio (12): 9 de Agosto; 9 de Julio; Fénix; La Academia; Míster Club; Reyes del Fútbol; San Carlos; San Francisco; San Mauro; Santa María; Santa María Junior y Viejo Bueno.

Participaron el director general de Deportes, Lucas Tundis, y el director de Promoción Deportiva, Ligas y Federaciones, Carlos Doallo, concejalas y concejales, además de niños y niñas deportistas, padres, madres, y autoridades, entrenadores, delegados y representantes de las instituciones.