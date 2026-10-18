El intendente de Berazategui, Carlos Balor, estuvo en el predio de la Fundación Planeta Vivo, donde compartió un encuentro con su presidente, el rescatista Fernando Pieroni. Esta organización sin fines de lucro se dedica al rescate, cuidado y rehabilitación de animales domésticos y silvestres, con el objetivo de brindarles una nueva oportunidad.

“Nos encontramos con Fernando, un amigo, en este Centro de rehabilitación de animales domésticos y silvestres. Estas tierras fueron cedidas por el Municipio de Berazategui para que pudiera desarrollar este emprendimiento, y vinimos a conocer su trabajo y ver qué necesitaba. Vamos a darle una mano, como siempre lo hacía el Dr. Juan José Mussi”, expresó Balor.

Por su parte, Fernando Pieroni agradeció el acompañamiento municipal y explicó el alcance del proyecto: “ Gracias a la ayuda que nos brindó el Municipio, pudimos empezar a concretar este sueño, que es una necesidad para la rehabilitación de animales. Este lugar va a ser una segunda oportunidad para cientos de ellos, especialmente para la fauna silvestre. El objetivo es recuperarlos para su posterior liberación y rehabilitar a los animales domésticos para que puedan encontrar una familia. Hay muchísimo trabajo por hacer y qué mejor que hacerlo entre todos”.

El predio donde funciona Planeta Vivo cuenta con una superficie de 50.000 metros cuadrados y fue otorgado en comodato, por diez años, a esta Fundación. El 31 de mayo de 2025, en el marco del Día del Animal, el recordado intendente Juan José Mussi reconoció a Pieroni como vecino destacado del distrito -mediante la Ordenanza Municipal N° 6.688- y formalizó la cesión del terreno para el desarrollo de las actividades vinculadas a este proyecto.