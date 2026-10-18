Lanús Gobierno informa que el lunes 19, miércoles 21 y viernes 23 de octubre, de 13:30 a 16:30, el tradicional Paseo de Compras 25 de Mayo volverá a funcionar en Santiago Plaul N° 3201, en Lanús Oeste.

En cada una de las actividades, las ciudadanas y los ciudadanos podrán recorrer los puestos de emprendedores y emprendedoras locales, donde habrá productos artesanales y elaboraciones de diferentes rubros a precios populares.

La propuesta tiene como objetivo impulsar el consumo de cercanía y fortalecer la comercialización directa de productos locales, al mismo tiempo que acompaña el desarrollo de la economía social en el distrito.

De esta manera, el Paseo de Compras 25 de Mayo continúa siendo una opción accesible para las vecinas y los vecinos, además de brindar un espacio para que los productores y las productoras de la ciudad puedan dar a conocer y comercializar sus trabajos.