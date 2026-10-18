Con una inversión propia de más de $ 25.000 millones, el programa prevé un alcance territorial equivalente al 20,83% del total del partido de Avellaneda, con 64.309 beneficiarios directos.

Ante un auditorio colmado, la intendenta de Avellaneda Magdalena Sierra anunció en el Centro Municipal de Arte el “Plan Hídrico 2026-2027”, una estrategia que combina: Obras de saneamiento; Refuerzo de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial; y Trabajos complementarios en los canales Santo Domingo y Sarandí y la incorporación del Sistema de Alerta Temprana. El objetivo del Plan es que el agua ingrese más rápido a los desagües, circule mejor y llegue al río, reduciendo el riesgo en los barrios del distrito.

“Hoy contamos con mejores herramientas para anticipar escenarios. La ciudad que preparamos para determinadas condiciones necesita nuevas obras y ampliaciones para adaptarse a los desafíos climáticos actuales”, expresó Sierra.

“La infraestructura que tenemos conserva su valor. Adaptarla significa apoyarnos en ella y estudiar qué debemos reforzar para reducir el riesgo de anegamientos”, siguió la Intendenta.

"En Avellaneda tenemos una gestión fuerte que se ocupa y planifica desde hace años. El recurso propio se invierte en sus vecinos y vecinas", afirmó Sierra. "Jorge Ferraresi nos acostumbró a planificar", sumó.

La ceremonia contó con la proyección de un video sobre la historia de las inundaciones en el distrito, recordando por ejemplo las de 1958, 1967, 1979, 1982, 1985 y 1989. Luego, un repaso por las obras realizadas. Hasta 1991, Avellaneda tenía 128 kilómetros de desagües pluviales y 5.124 sumideros. Entre 1991 y 2025 se construyeron 94 kilómetros más: hoy, más de cuatro de cada diez metros de la red. Y se sumaron 4.262 sumideros, casi la mitad de los que captan el agua en nuestras calles. Y 11 estaciones de bombeo, para agilizar la salida del agua al río. Un trabajo que el ingeniero Jorge Ferraresi impulsó desde 1991, que continuó como intendente a partir de 2009, y que hoy sigue en marcha.

Durante la presentación, la Intendenta remarcó otros detalles, como la función de las estaciones de bombeo, y la construcción conjunta de un diagnóstico a través de los reclamos vecinales, las cámaras de seguridad, imágenes de dron e informes de las fuerzas vivas de la ciudad.

También, subrayó las características de nuestra ciudad: Avellaneda está ubicada sobre la costa del Río de la Plata, y cuando sopla la sudestada, el río y el Riachuelo crecen, y la lluvia no encuentra salida. Además, se encuentra en el extremo final de tres cuencas, por lo que representa la salida al río. Por un lado, el Riachuelo trae el agua de 14 municipios y parte de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que los arroyos Sarandí y Santo Domingo recogen la lluvia de una cuenca de casi 240 km2, que comparte con Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela y Presidente Perón.

Por otro lado, la jefa comunal señaló el contexto climático actual, con lluvias intensas y más frecuentes, sumado el fenómeno de El Niño que puede modificar los patrones de las precipitaciones. "El cambio climático llegó para quedarse", destacó.

En ese marco, Magdalena Sierra detalló el Plan, que consiste en "Obras de saneamiento", con más de 15 obras pluviales y nuevos conductos para resolver puntos críticos de anegamiento.

Seguidamente, explicó el "Refuerzo de limpieza y mantenimiento del sistema pluvial". La limpieza y la desobstrucción ayudan a recuperar la capacidad disponible para que el sistema de desagües opere al 100%. En este caso, comprende 20.750 metros lineales de conductos y busca sostener la capacidad de escurrimiento y disminuir el riesgo de anegamientos.

Incluye:

Limpieza de sumideros, bocas de tormenta, cámaras y conductos pluviales

Remoción de sedimentos, residuos y raíces

Intervenciones programadas a partir de antecedentes de anegamiento y necesidades detectadas

Y, por último, "Trabajos complementarios", que comprende la limpieza y mantenimiento del Canal Santo Domingo, cuyo recorrido es hacia el Río de la Plata, pasando por el Parque Domínico, la autopista y el Parque del Río.

La intervención sobre el canal se incorpora como una línea específica del Plan Hídrico para recuperar condiciones de limpieza y mantenimiento mediante cooperativas.

Incluye:

Limpieza preventiva y retiro de residuos

Intervención periódica del cuerpo de agua y sus márgenes

Articulación municipal para la gestión de residuos y el mantenimiento

Incorporación de Sistema de Alerta Temprana:

El proyecto de monitoreo propone seguir los niveles del agua de manera continua, durante las 24 horas, en los canales Sarandí y Santo Domingo, y en el Río de la Plata. Monitorear los niveles de agua en puntos estratégicos permite anticipar crecidas, establecer márgenes de seguridad y activar respuestas ante eventos hídricos. El proyecto de monitoreo propone seguir los niveles del agua de manera continua, durante las 24 horas, en los canales Sarandí y Santo Domingo, y en el Río de la Plata. Monitorear los niveles de agua en puntos estratégicos permite anticipar crecidas, establecer márgenes de seguridad y activar respuestas ante eventos hídricos.

Sobre el final, Magdalena Sierra añadió: “Este plan da continuidad a un trabajo de décadas y se apoya en la infraestructura que Avellaneda construyó con sus vecinos, sus trabajadores y sus equipos técnicos”.

“Nuestra tarea es cuidar esa base, reforzar los sectores que lo necesitan y preparar la ciudad frente a condiciones exigentes. Eso requiere obras, mantenimiento y conocimiento de lo que ocurre en el territorio”, cerró la intendenta de Avellaneda.

A la presentación del Plan Hídrico en el CMA, asistieron el presidente de la autoridad del Agua, Damián Costamagna; la diputada provincial, Romina Barreiro; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Hugo Barrueco; funcionarios del gabinete municipal; representantes de instituciones, escuelas, bomberos voluntarios, vecinas y vecinos.