Facundo Pomponio, vecino y comerciante de Ranelagh, realizará una travesía de aproximadamente 1.300 kilómetros, atravesando cinco provincias desde el Parque Provincial Aconcagua hasta Berazategui. El desafío comenzará el jueves 22 de octubre y se extenderá hasta el 11 de noviembre, con el objetivo de recaudar fondos para las Fundaciones Pata Pila y Punto de Encuentro, y comprar una silla de ruedas para un niño de Villa Mercedes, San Luis.

“Es un desafío solidario que vengo preparando hace mucho tiempo. La idea es ayudar a estas tres causas y sumar a más personas para que también puedan colaborar. Vamos a recorrer unos 1.300 kilómetros (el equivalente a unos 32 maratones) y durante todo el trayecto vamos a compartir información para que la gente pueda colaborar”, explicó. Y agregó: “Voy a ir publicando los avances y las distintas formas de donar en mi Instagram @facu_pomponio, donde también vamos a transmitir varios tramos del recorrido. Espero que muchos se sumen, ya sea corriendo, en bicicleta, alentando o acompañando de la manera que puedan. Cada aporte va a ser muy importante”.

Pomponio, el titular de la pizzería local MICHELE Pizza e Amore destacó: “Tengo la suerte y el privilegio de contar con el apoyo del intendente Carlos Balor. Hace seis años que tengo mi pizzería en Berazategui y siempre conté con el acompañamiento del Municipio. Estoy muy agradecido. Mi expectativa principal es que las donaciones funcionen, podamos alcanzar los objetivos solidarios y completar el desafío, llegando de la mejor manera posible”.

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria -que contempla atravesar Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires-, podrán seguir el recorrido y conocer las distintas formas de colaborar a través de Instagram, en @facu_pomponio. “La invitación está abierta a toda la comunidad, porque cada gesto de apoyo cuenta para ayudar a quienes más lo necesitan”, expresó el joven emprendedor berazateguense.