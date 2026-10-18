Dos caballos que eran utilizados para tirar de un carro fueron rescatados en El Pato y trasladados a la Clínica Veterinaria Municipal, luego de que se advirtiera que presentaban signos de desnutrición y laceraciones en el cuerpo.

Según pudo reconstruir el medio By Noticias, integrantes de una misma familia dedicada a la actividad de carreros ya les habrían quitado alrededor de una docena de caballos por situaciones de maltrato. Sin embargo, los nuevos episodios vuelven a generar preocupación por la continuidad de esta práctica.

El último procedimiento se realizó el martes 13 de octubre, cuando personal de la Comisaría Quinta fue alertado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) sobre un hombre que circulaba en un carro tirado por dos equinos. Los efectivos lo interceptaron en la zona de las calles 616 y 549. El hombre fue identificado como Lucas G., de 21 años.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó el secuestro de los animales y del carro, además de la intervención de Zoonosis para que profesionales veterinarios evaluaran el estado de los caballos.

La investigación se enmarca en una posible infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal. En Berazategui, además, la tracción a sangre está prohibida por la Ordenanza Municipal N.º 5694, vigente desde 2019.