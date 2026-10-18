La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó ayer sábado la entrega de equipamiento destinado al fortalecimiento de los buffets de 34 entidades de bien público, entre clubes de barrio, sociedades de fomento e instituciones comunitarias locales. La jornada se desarrolló en el Polideportivo Diego Armando Maradona, del barrio Kolynos, en una iniciativa que contempla la entrega de heladeras exhibidoras, freezers, pancheras y freidoras, adquiridas con fondos 100% municipales, según la asignación prevista para cada institución.

“Esto no es simplemente una heladera o una freidora, son insumos que hacen a potenciar el trabajo que llevan adelante desde el buffet, un espacio fundamental para seguir teniendo los recursos necesarios para sostener las clases para los pibes o para pagar un servicio. Esto es una forma concreta de acompañarlos en ese trabajo arduo, lindo, sincero y solidario que llevan adelante todos los días”, afirmó Eva, acompañada por la secretaria de Gobierno, Florencia Esteche, y su par de Deportes, Nicolás Mellino.

Ante decenas de directivos y autoridades de las instituciones presentes, la Jefa comunal interina destacó: “Ustedes nos demuestran todos los días que construir comunidad es la salida colectiva. Así que gracias a todos por seguir abrazando a las familias, por seguir siendo un hogar de contención para tantos pibes y tantas pibas”.

Por su parte, Florencia Esteche, sostuvo que “estamos mostrando una vez más el compromiso de la gestión municipal con las instituciones y la comunidad. Así que muy contentos, particularmente hoy, el Día de la Lealtad, algo que demuestra que en nuestra gestión, con Eva y con Mayra, la lealtad es con nuestra comunidad, con nuestros vecinos y vecinas”.

Los beneficiarios se mostraron contentos con el equipo recibido, como la secretaria de la Sociedad de Fomento Alicia Esther, de Solano, Claudia Fernández, que comentó: “Esto significa muchísimo porque nosotros trabajamos con el buffet para solventar gastos, es muy importante recibir algo así, de otra forma hubiera sido muy difícil por la situación del país”.

La propuesta se enmarca en el principio de “cuidar a quienes cuidan”, reconociendo el rol social de las instituciones y el compromiso de quienes trabajan diariamente para sostener espacios de encuentro, participación y organización comunitaria. A su vez, durante la jornada se realizó la inscripción de representantes interesados en participar del curso de Manipulación de Alimentos, complementando la entrega de equipamiento con herramientas de formación. La propuesta se enmarca en el principio de “cuidar a quienes cuidan”, reconociendo el rol social de las instituciones y el compromiso de quienes trabajan diariamente para sostener espacios de encuentro, participación y organización comunitaria. A su vez, durante la jornada se realizó la inscripción de representantes interesados en participar del curso de Manipulación de Alimentos, complementando la entrega de equipamiento con herramientas de formación.

Las 34 entidades beneficiarias son: Sociedad de Fomento (SF) Bella Vista, de Quilmes Oeste; SF Ramón T. Elizondo, de Quilmes Oeste; SF Barrio Las Rosas, de Quilmes Oeste; Asociación Manuel Belgrano, de La Florida; Sociedad de Fomento y Cultura del Barrio Los Eucaliptus, de Solano; Club Social y Deportivo Ítalo Argentino, de Solano; SF El Arroyito, de Solano; SF Alicia Esther, de Solano; SF Barrio Parque Dos Avenidas, de La Paz; Sociedad de Fomento y Cultura La Paz, de La Paz, y Club La Canilla, de La Paz.

También integran la lista Club Gaboto de San Antonio, de La Paz; Club Octubre 10, de Quilmes Este; Sociedad de Fomento Edilicio Cultural Social y Deportivo Bernal Sud, de Bernal; Fútbol Infantil Loma Alegre FIIA, de Quilmes Oeste; Club Social y Deportivo El Sol, de Solano; Sociedad Cultural y de Fomento Barrio Arrieta, de Ezpeleta; SF Villa Luján, de Quilmes Este; Club Unión Vecinal San Francisco Solano, de Solano; Club Social Villa Luján, de Quilmes Este; SF Coronel Domingo Viejobueno, de Bernal Oeste, y Unión Social de Fomento 20 de Junio, de Quilmes Este.

Finalmente, completan el listado de entidades el Polideportivo Vecinal San Francisco Solano Asociación Civil, de Solano; SF José Hernández, de La Florida; Sociedad de Fomento Deportiva y Cultural Villa Nueva, de Ezpeleta; Club Los Rojos Quilmeños, de Quilmes Oeste; Bohemios Football, de Quilmes Oeste; Club Esperanza Grande, de Ezpeleta Oeste; SF Villa Augusta, de Ezpeleta Oeste; Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, de Quilmes Oeste; Club Atlético y Social Bernal Oeste (CASBO); Club Viejobueno, de Quilmes Oeste; Club Social y Deportivo Defensores de La Florida, de La Florida; Sociedad de Fomento y Sala de Primeros Auxilios Barrio 25 de Mayo, de Bernal. Finalmente, completan el listado de entidades el Polideportivo Vecinal San Francisco Solano Asociación Civil, de Solano; SF José Hernández, de La Florida; Sociedad de Fomento Deportiva y Cultural Villa Nueva, de Ezpeleta; Club Los Rojos Quilmeños, de Quilmes Oeste; Bohemios Football, de Quilmes Oeste; Club Esperanza Grande, de Ezpeleta Oeste; SF Villa Augusta, de Ezpeleta Oeste; Comisión Permanente de Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, de Quilmes Oeste; Club Atlético y Social Bernal Oeste (CASBO); Club Viejobueno, de Quilmes Oeste; Club Social y Deportivo Defensores de La Florida, de La Florida; Sociedad de Fomento y Sala de Primeros Auxilios Barrio 25 de Mayo, de Bernal.

Durante el encuentro, se informó la modalidad de distribución del equipamiento, se hizo la firma del acta compromiso por parte de las instituciones beneficiarias.

Participaron también de la actividad la directora general de Entidades de Bien Público, Sharon Lombardía, y representantes de las distintas instituciones que recibieron equipamiento.