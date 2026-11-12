La causa tramita en la UFI N°8 y fue denunciada el 2 de noviembre. La familia pide Cámara Gesell y medidas de protección.

Una familia de Quilmes denunció demoras en una investigación por presunto abuso sexual infantil que tramita en la UFI N°8 del Departamento Judicial Quilmes.

De acuerdo a la denuncia radicada en Comisaría Quilmes 1ra el pasado 2 de noviembre, las víctimas serían cuatro hermanas menores de edad. Según lo denunciado, el presunto agresor sería un familiar directo por línea paterna.

Los familiares señalan que ya se aportaron testimonios y certificados médicos a la fiscalía y a la Comisaría de la Mujer, pero que a más de 10 días de la denuncia no habrían recibido novedades sobre la fijación de Cámara Gesell, medidas de prohibición de acercamiento ni acompañamiento psicológico para las menores.

"Fuimos varias veces al juzgado y nos dicen que no publiquemos nada. Pero las nenas siguen sin apoyo psicológico y sin medidas de protección. Tenemos miedo y necesitamos respuestas", señalaron.

La familia pide el pronto despacho de la causa, la urgente realización de las pericias previstas por ley para estos casos, y la intervención de los organismos de niñez.

Asimismo, solicitan que se investigue el contexto intrafamiliar denunciado y se verifique la existencia de posibles antecedentes del denunciado.

Por tratarse de víctimas menores de edad y para preservar la investigación en curso, no se difunden datos identificatorios ni detalles del expediente.

Asimismo, la familia anunció una concentración pacífica el jueves frente a la sede de Fiscalía para pedir ser escuchados.

Canales de ayuda: Línea 102 de Niñez / Línea 137 de atención a víctimas de violencia sexual - 24hs.