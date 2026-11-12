El Pontífice León XIV había pedido el martes a los empresarios argentinos "sensibilidad", que el éxito se mida por el bien común y que prioricen el empleo y la dignidad laboral por sobre la lógica financiera. Habló también de sindicatos y de sostenibilidad.

Al día siguiente, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grinman, tomó el camino opuesto.vEn declaraciones públicas, Grinman calificó a la justicia social como una consigna vacía que en Argentina se repite pero no se cumple. También puso en duda el rol de defender a las pymes como bandera política.

Su argumento central fue económico: según su visión, no tiene sentido discutir redistribución si antes no hay generación de riqueza. "¿Qué vamos a redistribuir si no hay riquezas?", planteó.

El contraste no pasó desapercibido porque Grinman estuvo en primera fila en la UCA, escuchó al Papa y firmó el comunicado del Grupo de los 6 que pedía diálogo y paz social tras la visita.

En el mismo reportaje, el titular de la CAC se refirió a la crisis del sector. Con más de 32 mil empresas cerradas desde que arrancó el gobierno de Milei -según datos oficiales- y con comercio como uno de los rubros más golpeados, minimizó el impacto.

Dijo que en el mundo es normal que todos los días abran y cierren empresas y que los sectores que no compiten tienen que reconvertirse. Y defendió el rumbo actual como un "puente" que hay que cruzar, aunque reconoció que el tránsito no será perfecto.

En el círculo empresario lo interpretaron como una señal clara: pasado el efecto de la visita papal, el apoyo al plan de ajuste sigue sin cambios.