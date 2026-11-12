Figura e inolvidable artífice del ascenso de 1992/93 con Argentino de Quilmes, dejó la vorágine del Conurbano en busca de paz familiar. Un correo electrónico respondido desde el Sur cambió su historia para siempre. Hoy, como DT en la Liga del Valle, repasa su amor incondicional

por el “El Criollo” y el viaje que le transformó la vida.

Hay historias futbolísticas que se miden por los logros en la cancha, y otras que se definen por las grandes decisiones de vida. La de Diego Garbaccio reúne ambas: es la trayectoria del delantero “mate” que dejó una marca imborrable en Argentino de Quilmes y que, años más tarde, decidió armar las valijas hacia la Patagonia buscando el bien más preciado: el tiempo y la tranquilidad junto a su familia

El sello criollo y un amor eterno por el Mate

Formado en el barrio y orgulloso de sus raíces bonaerenses, el camino de Diego en el fútbol no empezó fácil. Tras dos años formativos en Quilmes Atlético Club donde la pasó mal por no tener minutos de juego, en 1986 se probó y quedó en Argentino de Quilmes. Allí encontró su verdadero lugar en el mundo.

En la Barranca, el delantero veloz y encarador se transformó en una máquina de hacer goles:

* Fue máximo goleador en Séptima División.

* Se consagró goleador y campeón en Quinta División.

Su momento de gloria con la camiseta del "Mate" llegó con el histórico ascenso de la temporada 1992/1993, sello imborrable en la historia de la institución y en su corazón.

Aunque su carrera como futbolista profesional sumó pasos por Berazategui, Flandria y el Xelajú de Guatemala, el vínculo con la institución quilmeña nunca se rompió. Tanto es así que en 2008 regresó al club de sus amores para dirigir el fútbol infantil, logrando llevar a las categorías formativas al podio y a campeonatos.

EL DESGASTE DEL CONURBANO Y UN MAIL ENVIADO AL VIENTO

Para 2014, la rutina en Quilmes se había vuelto implacable. Diego y su esposa trabajaban sin descanso desde las primeras horas del día hasta entrada la noche. Los abuelos debían criar a sus hijos y la familia prácticamente no se cruzaba en el día a día.

"Estaba bastante duro todo. Nos íbamos muy temprano y veníamos muy tarde. A nuestros hijos los criaban nuestros padres; cuando llegábamos estaban dormidos y no los disfrutábamos. Pensamos en un cambio de vida y nos animamos", recuerda Garbaccio.

Decidido a retomar su carrera en la dirección técnica tras un parate, Diego armó su currículum y comenzó a enviar correos electrónicos a clubes de todo el país, buscando una oportunidad en el interior.

De los cientos de mensajes enviados a distintas provincias, uno solo tuvo respuesta: Sergio "El Galenso" Davis, dirigente de Racing Club de Trelew, le contestó el correo y le abrió las puertas para conversar.

Cargar la camioneta y abrazar la Patagonia

La familia Garbaccio viajó a Trelew de vacaciones para visitar a un pariente, en enero de 2015, Diego se reunió con la dirigencia de Racing de Trelew y el proyecto lo cautivó.

Al regresar a Quilmes, la decisión no requirió extensos debates: cargaron la camioneta con todo lo que cupo y en febrero de 2015 se instalaron definitivamente en la Patagonia.

"Para nosotros, cuando vinimos, fue un paraíso porque allá estabas todo el tiempo cuidándote de un montón de situaciones. Acá pudimos vivir más como familia", reflexiona. Aquellos niños que salieron del Conurbano crecieron con la tranquilidad del Sur y hoy son "prácticamente trelewenses".

La vocación de formar y el sueño de la Primera División

A lo largo de 11 años de trayectoria en el fútbol cordillerano y del Valle, Garbaccio dejó su huella formadora en múltiples clubes:

* Racing de Trelew (2015-2020): Cinco años al frente del fútbol formativo e infantil, e incluso dirigiendo al equipo de veteranos.

* SEC (Sindicato de Empleados de Comercio): Dos años potenciando las divisiones menores y el trabajo social.

* Huracán de Trelew: Seis meses de trabajo intenso en divisiones inferiores.

* Racing de Trelew: Vuelta al club, esta vez como ayudante de campo de la Primera y DT de la Reserva.

* Gaiman Fútbol Club: Hace dos años que se desempeña como DT de la Reserva y ayudante de campo en Primera División.

Con una visión del fútbol centrada en la empatía, los valores de vestuario y el diálogo honesto con el futbolista, Diego combina la exigencia técnica con la contención humana.

Hoy, afianzado y respetado en el ambiente patagónico, no oculta su deseo de dar el siguiente paso: "Estoy totalmente convencido de que estoy preparado para dirigir una Primera División. Es una situación para la que vengo trabajando desde hace muchos años".

A la distancia, se extraña el tren y el mate compartido con los afectos de la ciudad de Quilmes.

Pero Diego Garbaccio sabe que las vueltas de la vida no lo alejaron de su pasión: solo trasladaron su mística goleadora y su corazón criollo al viento de la Patagonia.