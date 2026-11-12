Ana María Cores protagoniza “las Mujeres de Lorca”, este sábado 14 a partir de las 21 hs en el teatro municipal de Avellaneda.

La obra está basada en la vida y la obra del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, con la dirección general, puesta en escena y música original de Nacho Medina.

“Las Mujeres de Lorca” cuenta con siete nominaciones a los Premios Hugo, dos nominaciones a los Premios Martín Fierro y seis nominaciones a los Premios ACE, de los que obtuvo cinco estatuillas.

La historia transcurre en Granada, en noviembre de 1975. Rosario, una mujer que vive al cuidado de la Huerta de San Vicente, encuentra en un interlocutor imaginario la posibilidad de regresar al tiempo que compartió con Federico y recorrer las historias de las mujeres que habitan su teatro.

Entre el humor, la música y el drama, la obra enlaza poemas de Lorca convertidos en canciones con personajes que forman parte de la historia del teatro: Mariana Pineda, Yerma, Doña Rosita, Bernarda Alba y la madre de Bodas de sangre, entre otras.

Junto a Ana María Cores, integran el elenco Carmen Mesa (cantaora y bailaora), Giuliana Sosa (piano), Paula Carrizo (guitarra), Lucía Cuesta (violín) y Nahuel Cuadrelli (voz en off).

Entradas a la venta por $ 30.000, disponibles en la boletería del teatro, Sarmiento 109 y a través de Plateanet.

Los vecinos y vecinas de Avellaneda cuentan con un beneficio especial del 50% de descuento si poseen su Tasa por Servicios Generales al día, presentándose en boletería con su DNI y la última boleta paga de TSG con su comprobante de pago.