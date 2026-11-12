La Agrupación de Historiadores Los Quilmeros tinvita a compartir una celebración por sus 15 años de trabajo por la historia de Quilmes y la región.

"Somos una agrupación de amigos que, desde nuestra fundación el 20 de diciembre de 2011, asumimos el compromiso de estudiar, preservar y difundir nuestra historia local y regional. Quince años de encuentros, investigaciones, publicaciones, actividades y, sobre todo, de pasión por nuestra identidad y nuestra memoria colectiva", dijeron.

"Queremos celebrar este camino junto a todos aquellos que nos han acompañado y a quienes comparten el interés y el cariño por nuestra historia", añadieron.

El encuentro tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, a partir de las 18:30 hs., en el Centro Cultural Hilda Perata (Larrea 1355 Quilmes Oeste), sede de la institución.

Durante la jornada habrà distintas actividades:

La presentación del libro «Una historia llena de historias», de Claudio Schbib, una publicación que recorre la trayectoria de nuestra agrupación y da cuenta del trabajo realizado a lo largo de estos 15 años.

Un reconocimiento a personalidades destacadas de la cultura local y a integrantes fundadores e históricos de Los Quilmeros.

La participación del coro Vertiente Sur y de los artistas Beto Iriarte y Juan Manuel Bussola.

Para finalizar, compartiremos un pequeño ágape y brindaremos juntos por estos primeros 15 años y por todo lo que todavía nos queda por hacer.